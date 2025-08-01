Минус три дивизии солдат и 66 артдивизионов: в Минобороны показали потери армии РФ в июле

Силы обороны Украины в июле нанесли российской армии значительные потери. Безвозвратные и санитарные потери личного состава врага за месяц составили 33 220 человек, что эквивалентно почти трем мотострелковым дивизиям.

По данным Генерального штаба ВСУ, кроме потерь живой силы, противник за 31 день июля потерял 1190 артиллерийских систем, что соответствует 66 артиллерийским дивизионам. Самым результативным днем контрбатарейной борьбы было 8 июля, когда украинские военные уничтожили 68 вражеских артсистем, отметили в Министерстве обороны Украины.

Кроме этого, в течение июля украинские защитники уничтожили 3 198 единиц военной автотехники и автоцистерн российских оккупантов.

Также в июле Силы обороны ликвидировали или вывели из строя 85 российских танков и 140 боевых бронированных машин. В Минобороны отметили, что это меньше, чем в предыдущие месяцы, поскольку враг реже применяет бронетехнику.

Какая ситуация на фронте сейчас

По состоянию на 1 августа начались 1255 сутки полномасштабного российского вторжения в Украину. Все это время, как и до этого годы войны на Донбассе, защитники Украины стойко сдерживают натиск врага, нанося ему все большие потери.

По данным Генерального штаба ВСУ, одним из самых ожесточенных направлений является Покровское. С начала текущих суток, 1 августа, российские оккупанты осуществили 34 попытки вытеснить украинских воинов с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Разино, Новоэкономичное, Уют, Лисовка, Луч, Зверево, Удачное, Дачное и Зеленый Кут. Силы обороны сдерживают натиск и отбили тридцать атак противника, четыре боестолкновения продолжаются.

Что предшествовало

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский акцентировал на том, что, несмотря на победные заявления России, оккупанты платят очень большую цену за незначительное продвижение вглубь Украины. Так, украинские защитники тем или иным способом ежедневно "отминусовывают" тысячу захватчиков.

В июле 2025 года российские оккупационные войска показали несколько отрицательных рекордов, связанных со снижением потерь. При этом темпы наступления и захвата территорий Украины кардинальных изменений не претерпели. Стали ли оккупанты профессиональнее воевать или же дело совсем в другом, разбирались OBOZ.UA и группа "Информационное сопротивление".

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки, 31 июля, обезвредили около 940 российских оккупантов. Также уничтожили около 274 единиц военной техники и вооружения врага.

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