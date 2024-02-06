Минус 'Василек': нацгвардейцы показали на видео уничтожение российского миномета

Воины Нацгвардии на фронте уничтожили вражеский миномет "Василек". По нему точно отработали защитники из рядов бригады Гвардии наступления "Рубеж".

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Видео уничтожения миномета показал командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Он добавил, что воины НГУ продолжают удерживать свои позиции и выполняют задания на определенных участках.

"Несмотря на интенсивность действий противника, подразделения Национальной гвардии, выполняющие задачи на определенных участках, свои позиции удерживают. Гвардейцы метко уничтожают также огневые средства противника. На видео – уничтожение 82 мм автоматически миномета "Василек" военнослужащими бригады НГУ "Рубеж", - отметил Пивненко.

На опубликованных им кадрах видно, как нацгвардейцы тремя ударами превращают "Василек" в груду металлолома.

Советский автоматический миномет 2Б9 "Василек" имеет кассетную зарядку: в кассету помещают четыре мины 82 мм калибра. При разрыве мина дает от 400 до 600 осколков, радиус действительного поражения составляет 18 м. Дальность стрельбы – до 4270 м. Есть на вооружении и в российской, и в украинской армии.

Напомним, ранее OBOZ.UA публиковал зафиксировавшее видео, как артиллеристы ДШВ четким выстрелом уничтожили склад боеприпасов врага.

Также сообщалось, что по состоянию на утро 6 февраля безвозвратные потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения составили 390 тысяч оккупантов.