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Минус внедорожник, БТР и блиндаж оккупантов: бойцы Гвардии наступления показали успехи на фронте. Видео

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
1,5 т.
Минус внедорожник, БТР и блиндаж оккупантов: бойцы Гвардии наступления показали успехи на фронте. Видео

Пограничники из бригады Гвардии наступления "Стальная граница" продолжают "демилитаризацию" российской армии. Под удар украинских дронов на этот раз захватчики попали в Харьковской области.

Видео дня

С помощью сбросов с БПЛА пограничники попали в блиндаж врага, а также во внедорожник и БТР россиян. Видео поражения показали в Государственной пограничной службе Украины.

"В прицел ударных дронов пограничников бригады Гвардии наступления "Стальная граница" попали внедорожник, БТР и блиндаж оккупантов на Харьковщине", – говорится в описании к видео.

На опубликованных кадрах виден момент сброса боеприпаса прямо в отверстие блиндажа.

Минус внедорожник, БТР и блиндаж оккупантов: бойцы Гвардии наступления показали успехи на фронте. Видео

Также пограничники попали по внедорожнику и БТР, которые оккупанты пытались спрятать в лесополосе.

Минус внедорожник, БТР и блиндаж оккупантов: бойцы Гвардии наступления показали успехи на фронте. Видео
Минус внедорожник, БТР и блиндаж оккупантов: бойцы Гвардии наступления показали успехи на фронте. Видео
Минус внедорожник, БТР и блиндаж оккупантов: бойцы Гвардии наступления показали успехи на фронте. Видео

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как снайперы ССО уничтожили вражеских разведчиков в Херсонской области. Вражескую разведгруппу воины обнаружили ночью. Она была ликвидирована.

Также сообщалось, что украинские военные сбили Су-34 над Луганщиной. Самолет, с которого захватчики наносили удары по украинским городам и селам, отлетал свое накануне, 29 января.

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