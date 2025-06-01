Минус 1230 захватчиков и пять танков: озвучены потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1230 российских оккупантов. Также воины обезвредили примерно 344 единицы военной техники и вооружения войск агрессора.

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По состоянию на 1 июня общие потери личного состава ВС РФ в войне против нашей страны достигают уже 988 560 захватчиков (убитыми и ранеными). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили три российских крылатых ракеты (всех 3268) и 151 беспилотник оперативно-тактического уровня (38 366).

Воины обезвредили 52 артиллерийские системы (всего 28 527), пять танков (10 872), четыре боевые бронированные машины (22 656), одну РСЗО (1401) армии РФ.

Кроме этого, бойцы сожгли еще 127 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 50 325), одну – спецтехники (3903) оккупантов.

С начала полномасштабной войны Силы обороны также уничтожили 1173 средства ПВО, 372 самолета, 336 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку российский войск.

Как сообщал OBOZ.UA, на одном из ключевых направлений ВСУ уничтожили вражеский ЗРК малой дальности "Тор-М2". Приблизительная стоимость такого комплекса составляет $25 млн.

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