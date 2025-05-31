У армии РФ миллионные убытки: ВСУ уничтожили российский ЗРК 'Тор-М2'. Видео

Страна-террорист продолжает терять на войне ценную технику и личный состав своей армии. На этот раз на одном из ключевых направлений ВСУ уничтожили вражеский ЗРК малой дальности "Тор-М2". Приблизительная стоимость комплекса $25 млн.

Видео дня

Эффектное видео операции было опубликовано в Telegram-канале ОСУВ "Хортица". Военные отмечают, что уничтожение важных образцов вооружения оккупационной армии - это снижение возможностей врага на поле боя в течение длительного времени.

"Восточное направление. Благодаря мастерским действиям разведчиков бригады артразведки "Черный лес" удалось обнаружить и скорректировать удар по российскому ЗРК малой дальности "Тор-М2", – говорится в подписи к видео.

Справка

ЗРК малой дальности "Тор-М2" - предназначен для задач противовоздушной и противоракетной обороны, прикрытия важных военных объектов и наземных войск.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Вооруженные силы Украины продолжают методично уничтожать коварного врага. По состоянию на 29 мая только с начала 2025 года потери российских оккупантов превысили 190 тысяч человек (194 140).

Кроме того, Украина продолжает наращивать свою "дроновую" мощь. В течение мая с помощью БпЛА различных типов украинские воины атаковали и уничтожили без малого сотню тысяч вражеских целей.

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