Сырский рассказал, сколько вражеских целей удалось поразить с помощью дронов в мае, и назвал первоочередные задачи

Украина продолжает наращивать свою "дроновую" мощь. В течение мая с помощью БпЛА различных типов украинские воины поразили и уничтожили без малого сотню тысяч вражеских целей.

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Об этом по итогам ежемесячного совещания по вопросам применения и развития беспилотных систем заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он отметил важность масштабирования подразделений беспилотных систем и поиска способов противодействия усилению "беспилотной компоненты" во вражеском войске.

"Провел ежемесячное совещание по вопросам применения и развития беспилотных систем с участием командиров боевых подразделений. Планомерная работа по масштабированию подразделений беспилотных систем дает реальные результаты. Так, в мае, с помощью дронов различных типов было поражено и уничтожено более 89 тысяч вражеских целей", – отметил главком ВСУ.

Он также отметил, что получил от украинской разведки информацию о том, как проходит процесс формирования войск беспилотных систем в российской армии, а также какие новые образцы БпЛА и наземные роботизированные комплексы в течение мая появились на вооружении у оккупантов.

"Враг копирует опыт Сил обороны Украины и активно масштабирует свои беспилотные подразделения. Поэтому мы должны сохранять темп развития и постоянно наращивать способности, чтобы быть на шаг впереди. Продолжаем увеличивать количество экипажей беспилотных систем и развивать наши беспилотные подразделения. Каждый дрон – это уничтоженный противник, а значит и сохраненная жизнь украинского военнослужащего. Отдельный акцент – на уничтожении операторов вражеских БПЛА и их пунктов управления", – подчеркнул Сырский.

Отдельным вопросом на совещании, по его словам, стало развитие беспилотных наземных комплексов, которые в условиях современной войны позволяют украинским воинам решать широкий спектр задач и сохранять жизнь военнослужащих.

"Они на поле боя выполняют логистические функции, эвакуируют раненых воинов, осуществляют минирование, а также действуют как боевые модули. По сравнению с 2024 годом мы в разы увеличили поставки таких комплексов в воинские части и нарастили подготовку специалистов БпНК", – отметил главком ВСУ.

Рассказ о проведенном совещании Сырский завершил словами благодарности.

"Спасибо всем подразделениям беспилотных систем и каждому воину отдельно за профессиональную боевую работу и уничтожение врагов. Вы – на технологической передовой нашей борьбы. Именно развитие технологий является ключом к устойчивости Сил обороны и превосходства над врагом. Борьба продолжается. Слава Украине!" – резюмировал он.

Напомним, ранее Сырский рассказал о потерях оккупантов с начала года. По состоянию на 29 мая они превысили 190 тысяч человек (194 140). И, подчеркнул главком, Он отметил, Силы обороны Украины продолжают эффективную боевую работу, уничтожая врага.

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