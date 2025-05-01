Минус 1230 захватчиков и 45 артсистем: озвучены потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1230 российских оккупантов. Также воины обезвредили примерно 313 единиц военной техники и вооружения войск агрессора.

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По состоянию на 1 мая общие потери личного состава ВС РФ в войне против нашей страны уже достигают 953 190 захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне бойцы уничтожили 45 артиллерийских систем (всех 27 136), 11 боевых бронированных машин (22 364), три танка (10 732), два средства ПВО (1148), одну РСЗО (1375) оккупационных сил РФ.

Защитники сбили в небе 112 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 34 401), а на земле сожгли 139 единиц автомобильной техники и автоцистерн (46 750).

Кроме этого, за время полномасштабной войны ВСУ обезвредили 3869 единиц спецтехники, 3196 крылатых ракет, 370 самолетов, 335 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку российских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили российскую бронетехнику во время ее эвакуации с поля боя. Эти потери защитники нанесли врагу на Краматорском направлении с помощью беспилотников.

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