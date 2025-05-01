Попытка побега провалилась: на Краматорском направлении ВСУ уничтожили бронетехнику россиян во время ее эвакуации. Видео

Бойцы Сил обороны Украины показали, как с помощью беспилотников уничтожают на восточном фронте бронетехнику российских оккупационных войск. Захватчики не успели эвакуировать свою технику до того, как украинские защитники устроили им "горячую встречу".

Видео дня

Кадры ликвидации вражеского железа на Краматорском направлении показали воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады. Видео опубликовали в среду, 30 апреля, на официальном Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

В результате точных ударов был уничтожен бронированный тягач противника, а также буксируемая им МТ-ЛБ при попытке эвакуации с поля боя.

Отмечается, что враг пытался скрыться с поля боя, однако попытка побега завершилась двумя воронками.

Как сообщал OBOZ.UA, военные 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали "хроники неудач" российских оккупантов в Украине. За последние дни наши защитники уничтожили не менее 13 единиц вражеской техники.

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