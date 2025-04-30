Воины показали хронические несчастья оккупантов в Украине. Видео

Военные 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали "хронику неудач" российских оккупантов в Украине. За последние дни наши защитники уничтожили не менее 13 единиц вражеской техники.

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Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба бригады. "13 раз не везет оккупантам на этом видео. Впрочем, почему "не везет". Закономерность, когда приходишь оккупировать чужое. Обеспечение закономерности: 63-я бригада", – говорится в сообщении.

Под прицел попали не только легковая техника, но и артиллерийские системы и дорогие разведчики. Зенитчики бригады в третий раз уничтожили российский БПЛА "Мерлин", считающийся одним из самых дорогих в арсенале врага. Между тем, пилоты беспилотников уничтожили несколько машин и огневых точек, лишив врага техники и боевых средств.

В подразделении не исключают, что среди враждебных целей могли быть и макеты, которые россияне активно используют в последнее время. И даже в таком случае, подчеркивают наши защитники, у ВСУ хватит дронов, чтобы уничтожить все.

"У нас хватит дронов уничтожить все и еще останется для каждого из них", - добавили в бригаде.

Напомним, в районе Сватового, что на границе Харьковской и Луганской областей, воины Вооруженных сил Украины дронами уничтожили переправу оккупантов через реку Жеребец. Также защитники атаковали военную технику противника.

Украинские пограничники с помощью точных сбросов с дронов освободили трех воинов Сил обороны, которых противник захватил в плен. Видео операции можно просмотреть по ссылке.

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