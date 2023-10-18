Минус ЗРК 'Тор-М2' и три единицы техники: бойцы ГПСУ дронами ударили по оккупантам. Видео

Украинские пограничники боевыми дронами обезвредили очередной зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" войск РФ. Потери россияне понесли на южном направлении.

Об этом сообщили на официальной странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Там отметили, что операторы боевых БПЛА ГПСУ смогли повредить вражеский ЗРК, а также уничтожили три единицы вражеской техники.

Кроме того, они поразили огневую позицию российских захватчиков.

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Пограничники сообщают, что оккупационные войска РФ также понесли потери и в живой силе.

"От бдительного глаза пограничных аэроразведчиков не спрячет ни густой туман, ни темная ночь. Не останавливаемся на достигнутом – впереди еще множество добрых дел", – отметили в ГПСУ.

Отметим, что "Тор" – это тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Система "Тор" предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, управляемых авиабомб, самолетов и вертолетов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее операторам FPV-дронов 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны удалось уничтожить редкий вражеский ЗРК "Тор" в тылу противника.

Еще один такой ЗРК был ликвидирован в начале октября в районе временно оккупированной Каховки на Херсонщине с помощью ракеты GMLRS. Комплекс, основной задачей которого является защита воздушного пространства, не смог защитить даже себя.

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