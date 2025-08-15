'Минусуем все российское': в ВСУ показали боевую работу ударных дронов на Покровском направлении. Видео

Ситуация под Покровском в Донецкой области, вокруг которого более полугода идут ожесточенные бои, остается напряженной. Однако украинские защитники мужественно защищают украинскую землю, и "боевая работа на направлении не прекращается и не останавливается".

Об этом сообщают в 38 отдельной бригаде морской пехоты им. гетмана Сагайдачного. Морпехи показали, как работает их батальон ударных БПАК.

"Минусуем все российское, что движется или пытается скрыться от наших глаз. Батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Корсар" работает 24/7. И как всегда – ювелирно и точно в цель", – отметили украинские защитники.

О ком речь

Батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Корсар" входит в состав 38 отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Сагайдачного. 38 ОБрМП – это соединение 30-го корпуса морской пехоты.

После создания бригада участвовала в боях на Угледарском направлении, в августе 2023 года воины 38 ОБрМП участвовали в освобождении Урожайного. Но, пожалуй, более известна бригада высадкой на левом берегу Днепра в районе Херсона – это было в октябре 2023 года, – а затем боями за Крынки.

С декабря 2024 года морпехи бригады держат оборону на Покровском направлении.

Ситуация на Покровском направлении

Покровск украинские защитники успешно зачистили от вражеских диверсионных групп и теперь по городу можно передвигаться.

Сейчас в городе работают наши военные, а также перемещаются местные жители, утверждает 7 корпус ДШВ. Именно силами этого корпуса ДШВ и смежных подразделений Покровск был зачищен от "вражеских групп и одиночных россиян".

И хотя передвижение по самому городу "существенно ограничено", попасть в Покровск возможно.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выделил дополнительные силы и средства для усиления устойчивости обороны на Покровском направлении. Резервные подразделения, которые уже привлекли на выполнение приказа Сырского, выявляют врага и имеют определенные успехи: оккупантов уничтожают и берут в плен.

