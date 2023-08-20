"Мины прилетели от своих": пленный оккупант рассказал, как командование "кинуло" с эвакуацией. Видео

Российский военнослужащий рассказал, что их обстреляли свои же, когда его взвод запросил эвакуацию с места боя из-за большого количества убитых и раненых. Это произошло в районе села Старомайорское Донецкой области, где продолжается контрнаступление Сил обороны Украины.

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В итоге 36-летний оккупант по имени Михаил попал в украинский плен. Видео его допроса появилось в распоряжении OBOZREVATEL (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Михаил служит стрелком в 136-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ. Он рассказал о "теплом приеме" подразделениями Вооруженных сил Украины в лесополосе вблизи н.п. Старомайорское, где за короткий промежуток времени практически вся группа оккупантов была выведена из строя.

Российский захватчик сообщил, что вечером им дали команду собираться. Оккупантов посадили в три БМП и повезли в район Старомайорского. Там россияне переночевали в посадке, а уже в 4:50 завязался бой.

"Нас никто забирать не приехал. На попытку связаться – просили "коробочку", помощь в эвакуации, потому что все "двести"-"триста" были, уже весь взвод... Ну сколько нас там, девять погибших, [всего] 16 человек... При попытке вызвать помощь... [у нас] спросили, где мы находимся – и мины прилетели от наших", – пожаловался представитель "второй армии мира".

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинские воины в ходе контрнаступления активно пополняют обменный фонд. На одном из направлений в ходе штурма вражеских позиций бойцы 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" пленили пятерых оккупантов.

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