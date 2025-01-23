'Мир благодаря силе возможен': Зеленский отреагировал на удар по Запорожью, призвал давить на Россию и назвал ключ к 'реальной безопасности'

Партнеры Украины должны, не сбавляя темпа, продолжать давить на Россию, пытающуюся затянуть войну и продолжать оккупацию. Агрессор понимает только силу, Украина уверена, что мир благодаря силе возможен.

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Об этом сказал президент Владимир Зеленский вечером 23 января в своем традиционном обращении к украинцам. Он рассказал о новых шагах по достижению мира в Украине.

Президент отреагировал на удар по Запорожью

23 января российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате было много раненых и травмированных – от ракетного удара врага пострадали 52 человека. Среди них – спасатели, по которым Россия нанесла повторный удар. К сожалению, один человек погиб.

"И каждая система ПВО, каждая противоракета – это спасение жизней, и очень важно, чтобы партнеры чувствовали, насколько это реально помогает, когда укрепляется наша воздушная защита и когда военные могут отчитываться перед обществом об эффективных убытках, а не о попадании. И хочу поблагодарить сейчас всех наших спасателей ГСЧС Украины, каждого и каждою, кто помогает людям после ударов: ваша работа действительно поддерживает всю нашу страну", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что заслушал доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля о ситуации в энергетической отрасли и работе наших энергокомпаний. "Я благодарен всем ремонтным бригадам, всем инженерам, всем работникам нашей энергетики", – подчеркнул глава государства.

Зеленский о ситуации с "єПідтримкою"

Президент отметил, что премьер-министр Денис Шмигаль также доложил о выполнении программы "єПідтримка". По его словам, программа выполняется "очень положительно", а также большой запрос от украинцев.

"Есть более 12 миллионов заявок, и большинство уже профинансировано. Своевременность программы очевидна. Мы будем работать и над другими государственными программами – сейчас очень важно поддержать как можно больше украинских семей, как можно больше наших граждан", – добавил президент.

Зеленский рассказал о международной работе

По словам президента, в четверг, 23 января состоялись соответствующие совещания по США и нашим европейским партнерам.

"Мир благодаря силе возможен, мы в этом абсолютно уверены. Главное – не сбавлять обороты и давить на Россию, на единственного субъекта, который хочет этой войны, виновен в этой войне. Именно Россия старается затянуть агрессию и оккупацию", – сказал президент.

Президент назвал один из важнейших ключей к миру

Владимир Зеленский подчеркнул, что энергоресурсы, в частности, нефть – это "один из важнейших ключей к миру, к реальной безопасности".

"Готовим нашу дипломатию, нашу международную коммуникацию, чтобы гарантировать сильные позиции не только для Украины, но и для всей нашей Европы. Я благодарю всех, кто нам помогает!"

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что его команда будет работать над достижением мирного соглашения между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что война является трагедией, не имеющей аналогов со времен Второй мировой войны. Трамп также анонсировал снижение цены на нефть, отметив, что ее снижение может способствовать завершению войны в Украине.

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