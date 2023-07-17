Мир должен ответить на зерновой шантаж России, полностью разблокировав украинские порты, – Забловский

Россия превратила зерновую сделку в объект шантажа, мир должен положить этому конец и обеспечить полную разблокировку морских портов. Это позволит Украине быстро восстановить экономический потенциал. Об этом заявил руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.

Видео дня

"Зерновым соглашением Россия шантажирует мир: периодически то выходит, то возвращается, создает какие-то новые проблемы и ограничения. Но, как показала практика, мы можем с помощью международных партнеров сохранить функционирование соглашения. Понятно, что мы не можем исключить разные узкие места или неожиданности". Но если говорить, может ли быть реально успешным прецедент для других отраслей в плане полноценного разблокирования морских портов, то я уверен, что эти возможности есть", - подчеркнул Забловский.

Он отметил, что вопрос полной разблокировки портов встал еще в прошлом году на уровне глав государства, и сейчас довести его до реализации и обеспечить свободное судоходство в Черном море вполне реально.

Да, есть много текущих проблем. Но, как показал опыт, ключевым залогом успеха является продолжение работы с международным сообществом, ООН, Турцией. Убеждение их в том, что такая модель может работать успешно и по другим группам товаров, которые нам жизненно необходимы для того, чтобы полноценно восстанавливать экономику. Во-вторых, это использование возможностей безопасности - по линии как наших, так и НАТО, использование общих патрулей .Один из вариантов - это, возможно, какие-то небольшие пилоты. Никто не позволит сразу полномасштабно возобновить работу портов Но небольшие пилоты, ограниченное количество кораблей, может пройти - просто чтобы показать, что это может работать успешно", - подчеркнул Забловский.

По его словам, Украина остро нуждается в возобновлении работы портов, поскольку от этого зависит скорость восстановления реального сектора экономики.

"Мы понимаем, что 80% металлургии – это экспорт, а по некоторым товарным позициям металлургии еще больше было экспорта. Разблокирование портов жизненно необходимо для выживания металлургии, сохранения металлургической отрасли и реального сектора экономики. Это вопрос бюджета и восстановление экономического потенциала. Это вопрос, даже не обсуждаемые", - резюмировал эксперт.

Ранее народный депутат, первый заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре ВР Юлия Клименко заявила, что Украина еще полтора года назад должна была начать прилагать усилия, чтобы остановить российское пиратство на Черном море, и добиться открытия портов и блокирования любых действий РФ в этом регионе.

В свою очередь американский дипломат Курт Волкер призвал страны НАТО давать военный ответ в случае, если РФ будет атаковать коммерческие суда в международных водах Черного моря – ведь это акт пиратства.