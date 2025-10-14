'Мир должен заставить Москву сесть за стол настоящих переговоров': Зеленский отреагировал на новый удар России по Украине. Фото

Президент Владимир Зеленский отреагировал на новую циничную атаку страны-агрессора России по Украине. По его словам, Москва продолжает терроризировать мирные города и объекты энергетической инфраструктуры.

Гарант убежден, что мировые лидеры могут лишить РФ возможностей наносить удары и заставить Кремль сесть за стол настоящих переговоров. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале 14 октября.

"Этой ночью воздушный террор России против наших городов, нашей инфраструктуры снова продолжился. Главные цели – наша энергетика. Девяносто шесть ударных дронов было, большинство удалось сбить, но, к сожалению, не все. Вчера вечером ударили авиабомбами по Харькову, по городской больнице, пострадало 57 человек", – говорится в сообщении.

Россия продолжает атаковать гражданскую и критическую инфраструктуру

Зеленский назвал удар по медицинскому учреждению, где спасают жизни людей, откровенным террористическим актом. По его словам, враг также атаковал энергетическую инфраструктуру.

В частности, на Кировоградщине повреждены объекты гражданского назначения, в том числе железнодорожная инфраструктура в двух населенных пунктах области. В Сумской области зафиксированы удары по энергетическим объектам и предприятию, под атакой была и Донецкая область. Сейчас на местах работают все необходимые службы, проводятся восстановительные работы.

"Ежедневно, каждую ночь Россия бьет по электростанциям, линиям электропередачи, под ударами наши газовые объекты. Мир может лишить Москву возможности наносить эти жестокие удары против жизни. Партнеры знают, что для этого нужно: Patriot, NASAMS, SAMP/T, другие жизненно важные системы", – подчеркнул гарант.

Украина нуждается в ПВО для защиты неба

Глава государства добавил, что Украина рассчитывает на действия Соединенных Штатов, Европы, "Большой семерки" и всех партнеров, которые имеют эти системы и готовы предоставить их для защиты украинцев.

Нашему государству нужно достаточно средств ПВО, чтобы закрыть небо от российских ракет, дронов, КАБов, только тогда, по мнению Зеленского, воздушный террор врага потеряет всякий смысл.

"Мир должен заставить Москву сесть за стол настоящих переговоров. Только мир через силу может дать результат. Спасибо всем, кто помогает", – резюмировал он.

Напомним, в понедельник, 13 октября, россияне нанесли удары КАБами по Харькову и попали по территории медицинского учреждения, по меньшей мере шесть человек пострадали. На территории больницы частично разрушено одно из хозяйственных сооружений и обесточены три района Харькова.

Как писал OBOZ.UA, накануне Владимир Зеленский сообщил, что Украина вероятно будет вынуждена импортировать электроэнергию из-за российских атак на инфраструктуру. По его словам, не исключено, что получать электроэнергию от других стран Украина начнет уже в ближайшее время.

