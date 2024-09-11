'Мир к этой войне не готовился': эксперт объяснил, почему поставки оружия Украине происходят с задержками. Видео

Осторожность наших партнеров с передачей вооружения связана не с тем, что они не хотят усиливать Украину. Причиной задержек поставок военной помощи является то, что мир не готовился к этой войне.

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Поэтому страны прежде всего не могут обеспечить себя всем необходимым, а потому, соответственно, и нас. Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Идет развертывание производства вооружения, боевой техники, идет развертывание оперативных процедур, проводятся учения НАТО, и они отдают себе отчет, что они на сегодняшний день не способны обеспечить ни себя, ни нас. Но говорить о том, что они не хотят нам помогать, это категорически неправильно", – отметил он.

Грабский напомнил, что Дания передала нам всю свою артиллерию. Эстония тоже оказала помощи даже больше, чем возможно – фактически, на сегодняшний день она полностью зависит от того, насколько страны НАТО будут готовы ее защищать. Польша тем временем увеличивает оборонный бюджет своей страны в разы.

"Страны Европейского Союза, ну в том числе, например, та же самая Литва, вводят обязательную военную службу. Ведется колоссальная работа, но на это нужно время и больше денег. Плюс, даже деньги не смогут помочь во всем, потому что отсутствуют технологии", – говорит эксперт.

По его словам, сейчас мы находимся в такой ситуации, когда наши западные партнеры пытаются максимально быстро увеличить свой боевой потенциал. И это касается не только Запада, но и страны-агрессора РФ – она так же страдает.

"Именно Россия отчаянно хочет, чтобы эти переговоры начались, чтобы зафиксировать ситуацию, чтобы она получила хоть какую-то передышку для того, чтобы подготовиться. Поэтому ситуация неоднозначная, мы просто находимся в таком временном промежутке, когда нельзя сказать, что будет дальше, как оно будет развиваться. Но надо делать очень осторожные выводы из того, что происходит, потому что не все зависит от хотения или нехотения наших западных союзников и нашего с вами", – резюмировал Грабский.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нидерландах заявили, что снимают ограничения по применению Украиной переданного оружия. Истребители F-16 также не имеют ограничений по дальности.

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