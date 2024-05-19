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"Мир может остановить террор!" Зеленский заявил, что спасло бы сейчас Харьковщину

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
867
'Мир может остановить террор!' Зеленский заявил, что спасло бы сейчас Харьковщину

Российские войска практически непрерывно терроризируют украинские города и села. Для ударов по гражданскому населению Украины оккупанты применяют все возможные виды вооружений – и ежедневно калечат и убивают украинцев, как это произошло, к примеру, сегодня, 19 мая, под Харьковом, где захватчики ударили по базе отдыха.

Однако мир может остановить российский террор, усилив украинскую систему ПВО и скорейше передав две системы MIM-104 Patriot для защиты Харькова. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сопроводив свое сообщение жуткими кадрами, зафиксировавшими последствия атак РФ на Харьковщину и другие области нашего государства.

"Мир может остановить террор!" Зеленский заявил, что спасло бы сейчас Харьковщину

"Фактически каждый час – новые сведения по российским террористическим ударам. Ракеты, бомбы, артиллерия – единственное, что позволяет России продолжать агрессию. Это возможность терроризировать наши города и общины, убивать обычных людей. Только сегодня и только в результате одного из обстрелов Харьковщины 16 человек пострадали, пять погибли. Мои соболезнования родным и близким", – отметил глава государства в сообщении, которое появилось в Telegram-канале Зеленского в 14:31.

"Мир может остановить террор!" Зеленский заявил, что спасло бы сейчас Харьковщину
Последствия российских обстрелов Донетчины 18 мая

При этом у мира есть все возможности для того, чтобы если не положить конец, то хотя бы существенно уменьшить возможности агрессора терроризировать Украину.

"Мир может остановить российский террор – и для этого дефицит политической воли лидеров должен быть преодолен. Два "Петриота" для Харькова принципиально изменят ситуацию. Системы ПВО для других наших городов и достаточный объем поддержки для наших воинов на передовой обеспечат проигрыш российскому террору. Спасибо всем лидерам и государствам, которые это понимают и действуют действительно решительно, чтобы приблизить справедливое завершение войны и ответственность террористов", – подчеркнул Зеленский.

"Мир может остановить террор!" Зеленский заявил, что спасло бы сейчас Харьковщину
"Мир может остановить террор!" Зеленский заявил, что спасло бы сейчас Харьковщину
"Мир может остановить террор!" Зеленский заявил, что спасло бы сейчас Харьковщину

Напомним, в это же время захватчики атаковали и пригород Харькова. В Малоданиловской общине на северной окраине Харькова оккупанты ударили по базе летнего отдыха. Есть пострадавшие среди гражданских, по состоянию на 15:00 известно о 16 раненых, также погибли по меньшей мере пять человек, в том числе женщина на седьмом месяце беременности.

Также сообщалось, что накануне, 18 мая, армия РФ в сутки атаковала около 100 населенных пунктов Украины и более 100 объектов инфраструктуры в 14 областях. В результате вражеских атак есть погибшие и раненые.

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