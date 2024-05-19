'Мир может остановить террор!' Зеленский заявил, что спасло бы сейчас Харьковщину

Российские войска практически непрерывно терроризируют украинские города и села. Для ударов по гражданскому населению Украины оккупанты применяют все возможные виды вооружений – и ежедневно калечат и убивают украинцев, как это произошло, к примеру, сегодня, 19 мая, под Харьковом, где захватчики ударили по базе отдыха.

Однако мир может остановить российский террор, усилив украинскую систему ПВО и скорейше передав две системы MIM-104 Patriot для защиты Харькова. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сопроводив свое сообщение жуткими кадрами, зафиксировавшими последствия атак РФ на Харьковщину и другие области нашего государства.

"Фактически каждый час – новые сведения по российским террористическим ударам. Ракеты, бомбы, артиллерия – единственное, что позволяет России продолжать агрессию. Это возможность терроризировать наши города и общины, убивать обычных людей. Только сегодня и только в результате одного из обстрелов Харьковщины 16 человек пострадали, пять погибли. Мои соболезнования родным и близким", – отметил глава государства в сообщении, которое появилось в Telegram-канале Зеленского в 14:31.

При этом у мира есть все возможности для того, чтобы если не положить конец, то хотя бы существенно уменьшить возможности агрессора терроризировать Украину.

"Мир может остановить российский террор – и для этого дефицит политической воли лидеров должен быть преодолен. Два "Петриота" для Харькова принципиально изменят ситуацию. Системы ПВО для других наших городов и достаточный объем поддержки для наших воинов на передовой обеспечат проигрыш российскому террору. Спасибо всем лидерам и государствам, которые это понимают и действуют действительно решительно, чтобы приблизить справедливое завершение войны и ответственность террористов", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в это же время захватчики атаковали и пригород Харькова. В Малоданиловской общине на северной окраине Харькова оккупанты ударили по базе летнего отдыха. Есть пострадавшие среди гражданских, по состоянию на 15:00 известно о 16 раненых, также погибли по меньшей мере пять человек, в том числе женщина на седьмом месяце беременности.

Также сообщалось, что накануне, 18 мая, армия РФ в сутки атаковала около 100 населенных пунктов Украины и более 100 объектов инфраструктуры в 14 областях. В результате вражеских атак есть погибшие и раненые.