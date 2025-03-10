Мирный план для Украины предложили в Женеве: какие главные пункты

В Швейцарии был разработан мирный план для Украины. Документ подробно описывает шаги и технические аспекты прекращения огня на фронте протяженностью более 1200 км.

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План представил Женевский центр политики сохранности. В подготовке документа приняли участие представители Украины, РФ, США и Евросоюза.

Женевский мирный план предусматривает:

1. Создание буферной зоны для разделения сторон конфликта. Ширина ее должна составлять 10-15 км. На этом участке должны отсутствовать военные силы, тяжелое и легкое вооружение, а также введена бесполетная зона для БПЛА, за исключением тех, которые будут использовать международные наблюдатели. Ни одна из сторон не должна совершать каких-либо враждебных действий внутри, с или против буферной зоны.

Для образования этой буферной зоны обе стороны должны:

- вывести свои войска с этой территории

- отвести артиллерию на расстояние 50 км от линии соприкосновения

- отвести РСЗО на расстояние 75 км, а РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и "Точка У" – на расстояние 150 км.

Поскольку многие атаки с воздуха осуществляются Россией вдали от линии фронта, должно быть отдельное приложение по неразвертыванию крылатых ракет и ракет средней дальности в отдельных районах РФ. Также такой документ должен быть и по морской безопасности.

2. Привлечение около 5000 гражданских и полицейских для патрулирования этой буферной зоны. Их безопасность должна охранять до 10 000 иностранных военных. Страны, предоставляющие свои войска, должны быть согласованы как с Украиной, так и с Россией.

3. Миссия будет действовать под мандатом ООН, а наблюдатели будут контролировать соблюдение режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения.

4. Создание совместной комиссии по представителям Украины и РФ для решения вопросов обмена пленными, разминирования территорий и организации гуманитарных коридоров. Через эту комиссию обе стороны могли бы привлечь друг друга к ответственности за несоблюдение условий прекращения огня.

Документ предлагает использовать прекращение огня как первый шаг на пути к более широкому пакету соглашений, включая политическое урегулирование, а также соглашения о контроле над вооружениями и меры по развитию доверия и безопасности между НАТО и Россией, стратегическую стабильность между Соединенными Штатами и Россией, а также дискуссии о будущей европейской безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Саудовской Аравии на встрече с представителями США, которая запланирована на 11 марта, украинская делегация предложит установить так называемый режим тишины на море и запрет на дальнобойные удары. Также Украина будет настаивать на освобождении пленных.

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