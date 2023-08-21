'Мировое большинство теперь с нами': Зеленский рассказал, как Украина вместе с партнерами уберегла Европу от тирании. Видео

Сегодня мировое большинство из Украины. И это очень большая поддержка для нашего государства, благодаря которой, в частности, Украина победит в войне с российской тиранией.

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Об этом заявил Владимир Зеленский, выступая в Дании перед общественностью (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

"Сегодня мы можем уверенно сказать, что мировое большинство идет, в частности, за Данией. Мировое большинство теперь с нами. Это чрезвычайная поддержка для нас", – сказал глава государства.

Украинский лидер также отметил риски, возникшие в начале войны. Он сказал, что когда украинские города почувствовали первые удары российских ракет и началась крупномасштабная война, развернувшаяся в самом сердце Европы, ставки были невероятно высоки. Европа стояла на грани потери своей самоидентификации, как это бывало в прошлом. Тирания могла снова возобладать.

"Самое страшное – могло быть разрушено уважение, которое является основой нашей свободной и объединенной Европы. Вместе уберегли!" – подчеркнул президент.

Глава государства также выразил благодарность датскому народу, правительству и парламенту за мощную гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине, в частности, за истребители F-16.

"Когда Украине нужно оружие – вы помогаете оружием. И я благодарю вас, всю Данию за F-16, за все оружие, которое вы нам предоставляете, чтобы защитить свободу. За F-16, о которых мы договорились, очень вас благодарю. И когда российские ракеты били по нашим электростанциям прошлой зимой, чтобы загнать Украину в блекаут и поражение, вы помогли нам пройти зиму. Когда нужно было защитить наших людей, вы дали им чрезвычайно щедрые возможности. Очень вам спасибо за это! Дорогие друзья, сегодня мы уверены: Россия проиграет в этой войне", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский прокомментировал вероятность обмена территорий на членство Украины в НАТО. Президент заявил, что не намерен серьезно обсуждать версию о сдаче ряда территорий Украины российским оккупантам, в обмен или ради ускорения процесса вступления нашей страны в НАТО. Он лишь саркастически заметил, что готов рассмотреть подобное соглашение с западными партнерами по территории Белгородской области РФ.

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