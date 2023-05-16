'Мне либо в тюрьму, либо сюда': пленный оккупант объяснил, зачем пошел на войну против Украины. Видео

Пленный оккупант рассказал, что пошел на войну в Украине из-за долга по алиментам. Военный преступник РФ признался, что у него не было выборе, кроме как идти на фронт или садиться в тюрьму.

Видео дня

Об этом захватчик рассказал воинам 3-й отдельной штурмовой бригады. Видео опубликовано в Telegram-канале подразделения (чтобы просмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

"Во время наступательных действий Третьей штурмовой под Бахмутом блиндажи противника накрыли из АГС и выжить повезло только одному. Сколько стоит жизнь российского солдата – ответ в видео", – сказано в сообщении.

Пленного допрашивали прямо на поле боя. Им оказался военный 72-й ОМСБР РФ.

Оккупант рассказал, что видел своего командира только раз.

"У меня очень большой долг по алиментам. Денег надо было заработать. Мне либо в тюрьму, либо сюда", – сказал захватчик.

Также он признался, что военным РФ платят по 150 тыс. рублей в месяц. А зарплата в его родном городе всего лишь 40 тыс. рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский оккупант пожаловался, что "застрял" в Украине. Он признался, что не хотел такой жизни. Также военный преступник РФ раскрыл обман своего командования.

Другой захватчик рассказал об успешных атаках Сил обороны Украины. Он рассказал, что за один день "трехсотыми" стали сразу командир роты, командир взвода, командир отделения и другие российские военные.

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