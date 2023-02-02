'Многие французы в военной форме': у Соловьева выдали новый фейк о войне в Украине, размечтавшись об атаке на Одессу. Видео

Российские пропагандисты продолжают в своих же эфирах документировать преступные намерения страны-агрессора РФ в отношении Украины. Также российским гражданам рассказывают фейки о якобы присутствии французского легиона в Одессе.

Видео дня

При этом в РФ не перестают мечтать об атаке на Одессу в надежде проложить коридор к Приднестровью. Фрагмент пропагандистского шоу Владимира Соловьева опубликовали в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В беседе с одиозным пропагандистом другой распространитель фейков Дмитрий Стешин заявил, что "в воздухе висит ожидание большого наступления".

По его словам, "информаторы из Одессы" рассказали ему об иностранном легионе, который заехал в город, в частности, о французах. Также пропагандист выдал фейк о военной технике в песчаном окрасе, которая якобы ездит по Одессе.

Кроме того, пропагандист заявил, что российские террористы якобы готовятся ударить по Одессе, чтобы проложить коридор в Приднестровье. По его словам, это нужно путинской армии, чтобы добраться там до складов с боеприпасами.

"Город опоясан тройным кольцом укреплений, очень много людей, при чем французов в военной форме, предполагают, что в таком виде заехал иностранный легион. Увидели технику, уже есть на улицах, в песчаном окрасе, пустынном таком. Наверное, будут перекрашивать под нынешний театр военных действий. Такое ощущение, что, возможно, будем бить по Одессе, чтобы отрезать Украину от моря", – заявил пропагандист.

Напомним, в России продолжают неутомимо генерировать фейки об Украине. В этот раз там придумали "эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией", которые якобы проводили США над украинскими военными.

Ранее в сети подняли на смех фейк об уничтожении танков Abrams.Российские пропагандисты заявили, что "вагнеровцы" якобы уничтожили на Донбассе этот современный американский танк, появление которых в Украине прогнозируется к концу 2023 года.