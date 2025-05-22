Много 'брака': хакеры 'Атеш' раскрыли схему передачи БПЛА 'Элерон-3' оккупантам на юге и узнали о проблемах врага

Киберподразделение движения сопротивления "Атеш" получило доступ к внутренним данным российской компании ЗАО "ЭНИКС", которая производит беспилотники "Элерон-3". Хакерам удалось взломать телефон одного из сотрудников, в котором хранилась служебная документация – акты приема-передачи, приказы, переписка и логистические схемы.

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Из полученных материалов удалось восстановить полную цепь поставки этих БПЛА от производства до фронта. Об этом сообщает пресс-служба "Атеш".

Дроны направляются в подразделения группировки "Днепр", в частности в 205-ю и 80-ю мотострелковые бригады, 104-ю десантно-штурмовую дивизию и 810-ю бригаду морской пехоты, которые действуют на Херсонском и Запорожском направлениях. Часть техники также перебрасывают в Липецкий авиацентр для испытаний и обучения личного состава.

Согласно документации, стоимость одного "Элерона-3" превышает 3,2 миллиона рублей. Одна лишь партия из 131 единицы оценена в более чем 50 миллионов. При этом в переписке фигурируют жалобы самих военных - техника нестабильна, уязвима к средствам радиоэлектронной борьбы, многие аппараты поступают с дефектами.

Обнаруженное свидетельствует не только о техническом несовершенстве БПЛА, но и о возможном хищении средств при закупках.

"Теперь мы имеем все: маршруты, адреса складов, но главное - имена ответственных за производство. Ходите и оглядывайтесь - вы военная цель. Собранные данные уже переданы Силам обороны Украины и помогут эффективнее уничтожать вражеские БПЛА", - отметили в "Атеш".

БПЛА "Элерон-3" - это комплекс ближнего действия, предназначенный для ведения воздушной разведки и наблюдения, разработанный российской компанией "ЭНИКС". Его активно используют вооруженные силы России еще с 2014 года - сначала на Донбассе, позже в операциях в Сирии. После начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году эти беспилотники в начале появлялись редко, но впоследствии их применение значительно активизировалось.

"Элерон-3" выполняет задачи обнаружения объектов в реальном времени, помогает определять их точное расположение с выводом координат на пульт управления благодаря навигации ГЛОНАСС, проводит аэрофотосъемку местности и позволяет оператору распознавать цели на местности с воздуха. Его применяют круглосуточно в пределах оптико-электронной разведки.

В состав комплекса входит сам летательный аппарат, сменная модульная нагрузка, пульт управления и стартовое оборудование. В то же время, как показала практика, особенно в условиях современной войны, эти дроны уязвимы к средствам радиоэлектронной борьбы, таких как EDM4S, и часто теряются или выходят из строя во время боевых действий.

Напомним, агенты движения сопротивления "Атеш" уничтожили машину российских захватчиков, которая использовалась в военных целях в тылу врага, в оккупированном Геническе. Речь идет о транспорте группы операторов БПЛА, оснащенном оборудованием РЭБ.

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