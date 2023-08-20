'Много уничтоженных врагов': Сырский показал работу бойцов 95-й ОДШБ на фронте. Видео

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал боевую работу защитников 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады на фронте. Воины подразделения уничтожили немало российских окупантов и их техники.

Видео дня

"Взрывное" видео было опубликовано 20 августа в Telegram-канале Сырского. "Как провела лето 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Много уничтоженных врагов и успешные действия на фронте. Слава героям", – говорится в сообщении (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

На опубликованных кадрах можно увидеть, как десантники 95-й одшбр наносят удары по живой силе и технике врага по разным видам оружия, в частности применяя дроны, РСЗО и артиллерию.

Видео показывает, как горят российские танки и места скопления оккупантов, а уцелевшие военные РФ сдаются в плен украинским защитникам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки в Украине были обезвврежены около 460 оккупантов, а также 98 единиц их техники. С начала вторжения РФ ликвидированы уже около 257 470 захватиков.

– ВСУ показали кадры ликвидации российских военных, которые "семь раз проигнорировали ПДД". Вражеская БМП сгорела в поле вместе с экипажем.

– Украинские военные уничтожили российский комплекс РЭБ "Поле-21", способный создавать помехи в радиусе более 25 км. Поразить его удалось при помощи дрона.

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