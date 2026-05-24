'Многочисленные попадания': на спутниковых фото заметили новые последствия удара Украины по Рязанскому НПЗ

Доразведка удара по Рязанскому НПЗ, что в России, показала дополнительные последствия атаки, которых не было видно ранее. Спутниковые фото подтвердили новые попадания по установкам и повреждения эстакады между резервуарами.

Новые кадры обнародовали в Telegram-канале Dnipro Osint. Там напомнили, что удар по предприятию нанесли 15 мая.

"В целом из строя выведено 90–100% нефтеперерабатывающих мощностей завода", – сообщили в сообществе.

На спутниковых фото зафиксировано более четырех попаданий по техническим установкам АВТ-4 на координатах 54.565371° 39.739203°. На предыдущих снимках эти повреждения не были заметны.

Также обнаружено больше попаданий по установкам АВТ-3. Между двумя установками уничтожено еще три резервуара на координатах 54.565162° 39.740529°.

Кроме этого, на юге НПЗ зафиксировано сильное повреждение технической эстакады между резервуарами. Речь идет об участке на координатах 54.550305° 39.760149°.

Атака на Рязанский НПЗ 15 мая

В ночь на 15 мая 2026 года украинские дальнобойные дроны нанесли удары по важным целям российской армии. 16 мая Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Рязанского НПЗ, а также ряда военных объектов РФ, среди которых корабли, склады боеприпасов и радиолокационные системы.

Как сообщили в Генштабе, на территории НПЗ в Рязани после атаки возник масштабный пожар. Предприятие является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и способно перерабатывать около 17 млн тонн нефти ежегодно.

На заводе производят бензин, дизельное и авиационное топливо, которое используется для обеспечения потребностей российских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 24 мая во Владимирской области РФ прогремели мощные взрывы. Украинские дроны атаковали на территории региона нефтеперекачивающую станцию компании "Транснефть".

