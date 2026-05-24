Дроны атаковали НПС 'Транснефть' во Владимирской области РФ. Фото

Ночью 24 мая во Владимирской области РФ прогремели мощные взрывы. Украинские дроны атаковали на территории региона нефтеперекачивающую станцию компании "Транснефть".

После налета БПЛА на территории объекта произошел мощный пожар. Об этом пишет мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Подробности атаки

По уточненной информации, целью атаки украинских беспилотников стала нефтеперекачивающая станция "Второво", которая расположена рядом с одноименным поселком.

Воздушную тревоги в регионе из-за угрозы БПЛА объявляли сразу после полуночи. Утром местные власти подтвердили, что из-за атаки БПЛА во Владимирской области произошел пожар.

Чиновники признали, что ночью дроны атаковали инфраструктуру в Камешковском округе. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. На месте работают оперативные службы.

Стоит отметить, что расстояние от атакованного объекта до государственной границы Украины составляет порядка 700 км.

Картографический веб-сервис NASA FIRMS, который отслеживает места возгораний по всему миру практически в реальном времени, подтверждает, что на территории объекта зафиксированы прилеты. По состоянию на утро 24 мая тепловые сигнатуры фиксируют пожар в периметре станции.

Комментарий Службы безопасности

Позже в СБУ подтвердили удар по перекачивающей станции​​, которая обеспечивает горючим московский регион. Специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию ​​"Второво" во Владимирской области России.

В ведомстве отметили, что эта станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы и аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. В результате успешной атаки беспилотников СБУ на объекте вспыхнул масштабный пожар площадью 800 кв. метров.

Также в Службе безопасности подчеркнули, что в отличие от врага, целенаправленно атакующего гражданскую инфраструктуру и мирных людей, Украина наносит точные удары исключительно по военным и стратегическим целям, связанным с обеспечением российской агрессии.

"СБУ уже готовит новые спецоперации. Интенсивность ударов Украины по территории России будет только расти. Наши дальнобойные санкции будут работать и дальше", – заявил глава Службы безопасности Украины Евгений Хмара.

Что известно о НПС

Объект принадлежит инфраструктуре ПАО "Транснефть" и играет важную роль в транспортировке нефтепродуктов, а любая остановка или нарушение ее работы оказывает непосредственное влияние на логистику поставки горючего.

НПС "Второво" является одним из ключевых узлов системы, обеспечивающий стабильную транспортировку топливных ресурсов в центральном направлении РФ.

Напомним, силы обороны 23-24 мая нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. Поражен нефтеналивной причал нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" – один из ключевых экспортных нефтяных объектов РФ в Черноморском регионе.

