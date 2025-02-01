'Многое еще предстоит сделать': Зеленский заявил о необходимости усиления украинского воздушного щита. Видео

Украине необходимо усиливать воздушный щит. Потому что защита от обстрелов является абсолютным приоритетом. Но для этого многое еще предстоит сделать.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил в традиционном видеообращении в субботу, 1 февраля. Он подчеркнул, что именно над этим сейчас работает вся его команда. Чтобы привлечь больше ресурсов партнеров для поставки ПВО.

"Каждый наш партнер в мире, который этому помогает, есть спаситель жизни. И именно об этом всем в мире сейчас стоит думать: о жизни, о совместной работе, о давлении на агрессора и о приближении настоящего мира. Мира, который Россия не подарит. Мира, к которому их можно только дожать. – подчеркнул президент.

Он также рассказал, что в Полтаве до сих пор продолжаются работы после удара минувшей ночью. По состоянию на данный момент известно о 17 пострадавших людях. Всем им оказана помощь. Двадцать два человека спасены. Под завалами ищут еще людей. По состоянию на данный момент в списке погибших, к сожалению, уже 8 человек. Зеленский выразил соболезнования родным и близким.

Президент добавил, что всего только в ночь на этот день было применено россиянами 165 ракет и дронов – разных типов. Кроме Полтавщины, под ударами были Харьковщина, Днепровщина, Запорожье, Донетчина.

"Одесса восстанавливается после вчерашних ударов по центру города. Там были повреждены музеи, филармония, многие исторические здания, известная одесская гостиница. Под ударом в Одессе были не только украинцы, но и даже норвежские дипломаты, работающие в Украине", - рассказал Зеленский.

Президент в своем обращении в очередной раз подчеркнул, что украинцы быть всегда абсолютно честными по отношению к такому российскому террору. Потому что им не удалось бы самостоятельно наносить такой вред, так интенсивно и буквально каждую ночь.

Каждый российский "Шахед", каждая российская ракета - это компоненты производства других стран. Сто шестьдесят пять ударных единиц в одном ночном ударе России - все эти "Искандеры", "Калибры" и другие средства для убийств - это сотни и даже тысячи компонентов из других стран. Страны Европы, Китай и даже Америка. Без таких критических компонентов не будет никакой возможности России ломать жизнь других народов", – добавил он.

Президент также отметил, что сейчас критически важно, чтобы санкции были реально сильными и такими, что их не обойдешь при любых обстоятельствах. Потому что не должно остаться ни одного способа поставки в Россию критических компонентов для оборонного производства.

По мнению президента, нарушение санкций должно трактоваться как соучастие в войне, и тот, кто помогает уничтожать жизнь, должен за это отвечать. Традиционно Зеленский поблагодарил украинских спасателей, врачей, всех работников медицины и волонтеров.

"Всем, кто помогает. Киевщина, Донетчина, общины нашего юга: Запорожская область, Николаевщина, Херсонщина, наша Одесщина также – и повсюду, где каждую ночь и каждый день есть угроза ракет и "Шахедов", повсюду, где нужно спасать жизнь. Я благодарю каждого , кто всегда на дежурстве, всегда помогает. И обязательно – наши мобильные огневые группы, все расчеты ПВО, наша боевая авиация, которая привлекается к защите неба. – резюмировал свое обращение президент.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 февраля армия России нанесла ракетный удар по Полтаве. В результате обстрела в областном центре зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры, среди мирных жителей есть погибшие и раненые. На месте попадания работают спасатели.

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян по Украине 1 февраля, назвав это очередными террористическими преступлениями. Украинский лидер призвал союзников оказать больше помощи, чтобы оградить страну от постоянных обстрелов.

Ранее в ПС ВСУ сообщили, что страна-террорист Россия во время массированной атаки 1 февраля запустила по Украине 165 средств воздушного нападения. Сюда входили ракеты разных типов воздушного, морского и наземного базирования, а также дроны.

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