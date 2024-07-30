'Многое сделано, но есть еще несколько поручений': Зеленский рассказал о поездке в северные пограничные области. Видео

В северных областях Украины, в частности на Волыни, Ривненщине, Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, многое сделано для строительства фортификаций и минирования границы. Однако есть еще несколько поручений для военных.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги рабочей поездки в северные регионы. Соответствующее видеообращение было обнародовано в официальном Telegram-канале главы государства.

"Сегодня – две наши области. Сначала – Волынь. Вопросы безопасности, граница. Все то, что касается севера нашего государства. Волынская область, Ривненская, Житомирщина, Киевщина, Черниговщина. Многое уже сделано – и по фортификациям, и по минированию границы. Но есть еще несколько поручений – для военных", – сказал Зеленский.

Он добавил, что на повестке дня также много энергетических вопросов, а также социальных и образовательных.

"Впереди учебный год, и сейчас приоритет – нормальное, не дистанционное обучение для детей везде, где это возможно, благодаря укрытиям. Есть поручение правительству Украины ускориться с помощью в строительстве укрытий", – рассказал президент.

Что касается энергетики, у большинства областей есть значительные возможности для создания нового поколения. Уже есть кредитные и грантовые программы, разные формы поддержки наших партнеров – большинство громад могут найти для себя такие варианты, чтобы обеспечить людям большую энергетическую состоятельность, сообщил Зеленский.

"На уровне всего государства мы работаем над защитой энергообъектов – все сроки по конкретным объектам, которые озвучиваются сейчас на совещаниях, должны соблюдаться. Это будет критерий и для некоторых кадровых вопросов", – рассказал украинский лидер.

Также, по его словам, во время нынешних встреч говорили о том, как добавить, в частности, Волыни больше экономических и транспортных возможностей. У этого региона есть значительный потенциал, который пока еще не реализуется.

"Это и транзит через границу, и развитие в самой Волынской области. Область и правительство вместе должны подготовить соответствующие шаги, соответствующие решения", – информировал президент.

Кроме того, Зеленский посетил госпиталь в Ривненской области, где лечатся и проходят реабилитацию украинские воины и ветераны. Он отметил: всегда честь быть с нашими воинами, пообщаться и отметить их наградами. Президент поблагодарил защитников за то, что они не дали оккупантам завоевать Украину.

"Спасибо каждому врачу, каждой нашей медицинской сестре – всем, кто возвращает к жизни наших защитников", – поблагодарил Зеленский.

Также, по его словам, 30 июля проведено областное заседание Конгресса местных и региональных властей.

"Благодарю всех руководителей громад, всех руководителей украинских компаний, которые стараются сохранять рабочие места для наших людей, создают новые. Я благодарю всех наших людей в каждой громаде Украины, кто качественно делает свое дело, кто помогает всему нашему государству защищаться и увеличивать возможности Украины. Слава нашим людям! Слава Украине!" – заявил глава государства в своем видеообращении.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июля Зеленский прибыл на Волынь, где провел выездное совещание по безопасности севера Украины. Глава государства также проверил, как проходит строительство фортификаций в приграничных районах области.

Кроме того, Зеленский встретился с представителями бизнеса в рамках экономической платформы "Сделано в Украине", а также посетил одно из предприятий легкой промышленности.

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