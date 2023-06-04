Множественные травмы и переломы: появились данные о состоянии пострадавших от удара РФ по Днепропетровщине детей. Фото

В результате ракетного удара РФ по жилым домам в Подгородненской общине Днепропетровской области вечером 3 июня пострадали более 20 человек, среди них – трое мальчиков 6-ти, 11-ти и 15-ти лет. У детей множественные травмы, сотрясения мозга и переломы, всех их уже прооперировали.

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Самым тяжелым остается состояние старейшего из раненых мальчиков, Саши, однако медики осторожно отмечают, что их пациенты понемногу идут на поправку. Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Сергей Лысак, который 4 июня посетил раненых детей в больнице вместе с вице-премьер-министром Украины Ириной Верещук.

В реанимации в настоящее время находятся трое пострадавших во время ракетного удара РФ накануне мальчиков из Подгородненской территориальной общины. У них диагностированы множественные травмы, сотрясения мозга и переломы.

"6-летний Давид был дома с родителями. Аж тут – взрыв! Мгновение – и квартира превратилась в руины. Но главное – семья выжила. Все трое смогли выбраться, хоть и получили ранения. Ребенок – в реанимации. Как и еще два парня, пострадавшие вследствие "прилета" по Подгородненской громаде. 15-летний Саша - самый тяжелый. В соседней палате - 11-летний Денис. У детей множественные травмы, сотрясения мозга, переломы. Всех прооперировали. Все время рядом с ребятами родные и медперсонал. Посетили их вместе с вице-премьер-министром Ириной Верещук", – рассказал Лысак.

Несмотря на ранение и пережитый ужас, 6-летний Давид не потерял способность улыбаться даже на больничной койке в реанимационном отделении. Прогнозы медиков – сдержанно оптимистичны.

"Юные пациенты идут на поправку, говорят врачи. Если так будет и дальше, вскоре переведут их в обычные палаты. Раны заживут, но воспоминание о самом страшном вечере – не сотрется никогда. Тяжелее всего слышать такие истории из уст детей… Скорейшего выздоровления, ребята!" – отметил Лысак.

Рядом с Давидом постоянно находится его мать Анджела. Мальчик, отметила Верещук, уверен, что победа обязательно будет за Украиной.

"Давид получил ранения, но стойкий мальчик полон оптимизма и просил всем передать, что Украина победит!" – написала вице-премьер-министр.

Напомним, ранее стало известно, что среди убитых россиянами на Днепропетровщине вечером 3 июня мирных людей была 2-летняя девочка Лиза. Она вместе с мамой находилась дома, когда рядом с домом упала российская ракета и они оказались под руинами здания.

Разбирая завалы, спасатели сначала нашли тяжело раненую маму девочки, ее отвезли в реанимацию. Ребенка же разыскали около 3 часов ночи: к моменту, когда спасатели достали маленькую Лизу, девочка уже не дышала.

Всего в результате удара пострадали более 20 человек, в том числе дети.