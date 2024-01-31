Мобилизация осужденных: какая процедура предусмотрена в новом законопроекте
Во вторник, 30 января, Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду новую редакцию законопроекта о мобилизации. Согласно документу, среди прочего, предлагается разрешить осужденным добровольно вступать в ряды Сил обороны.
Однако есть ряд исключительных категорий граждан, которые этого сделать не смогут. Проект закона №10449 опубликован на сайте Парламента.
В частности, законопроект предлагает, что лица, осужденные и освобожденные от отбывания наказания с испытательным сроком, могут быть призваны по желанию на военную службу по призыву во время мобилизации на особый период.
Однако согласно тексту документа это правило не будет применяться к лицам, осужденным за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также предусмотренных статьями:
- 402 – неповиновение;
- 403 – неисполнение приказа;
- 404 – сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей;
- 405 – угроза или насилие в отношении начальника;
- 406 – нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности;
- 408 – дезертирство;
- 409 – уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом;
- 410 – похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения;
- 411 – умышленное уничтожение или повреждение военного имущества;
- 426 – бездействие военной власти;
- 426-1 – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий;
- 427 – сдача или оставление врагу средств ведения войны;
- 428 – оставление гибнущего военного корабля;
- 429 – самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием;
- 430 – добровольная сдача в плен;
- 431 – преступные действия военнослужащего, находящегося в плену;
- 432 – мародерство;
- 433 – насилие над населением в районе военных действий;
- 437 – планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны;
- 438 – нарушение законов и обычаев войны;
- 439 – применение оружия массового уничтожения;
- 440 – разработка, производство, приобретение, хранение, сбыт, транспортировка оружия массового уничтожения;
- 441 – экоцид;
- 442 – геноцид.
Добавим, что в настоящее время осужденные не могут быть мобилизованными в армию, даже если они этого желают.
Стоит отметить, что Минобороны уже опубликовало видео с разъяснением нового законопроекта. Теперь призывной возраст снижается с 27 до 25 лет. Также одна из главных новаций обновленного законопроекта о мобилизации - наложение ограничений на уклоняющихся через суд, если гражданин добровольно в течение 10 дней со дня вручения не исполнил обязанности или не явился в ТЦК. Более подробно о том, что изменилось в данном документе, читайте в документе OBOZ.UA.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, согласно которым в ближайший месяц в армию могут призвать мужчин призывного возраста, у которых нет отсрочки и способны выполнять военную обязанность. Запас военнообязанных делится на две категории в зависимости от наличия военной специальности и на разряды по возрасту.
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