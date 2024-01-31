Мобилизация осужденных: какая процедура предусмотрена в новом законопроекте

Во вторник, 30 января, Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду новую редакцию законопроекта о мобилизации. Согласно документу, среди прочего, предлагается разрешить осужденным добровольно вступать в ряды Сил обороны.

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Однако есть ряд исключительных категорий граждан, которые этого сделать не смогут. Проект закона №10449 опубликован на сайте Парламента.

В частности, законопроект предлагает, что лица, осужденные и освобожденные от отбывания наказания с испытательным сроком, могут быть призваны по желанию на военную службу по призыву во время мобилизации на особый период.

Однако согласно тексту документа это правило не будет применяться к лицам, осужденным за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также предусмотренных статьями:

402 – неповиновение;

403 – неисполнение приказа;

404 – сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей;

405 – угроза или насилие в отношении начальника;

406 – нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности;

408 – дезертирство;

409 – уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом;

410 – похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения;

411 – умышленное уничтожение или повреждение военного имущества;

426 – бездействие военной власти;

426-1 – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий;

427 – сдача или оставление врагу средств ведения войны;

428 – оставление гибнущего военного корабля;

429 – самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием;

430 – добровольная сдача в плен;

431 – преступные действия военнослужащего, находящегося в плену;

432 – мародерство;

433 – насилие над населением в районе военных действий;

437 – планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны;

438 – нарушение законов и обычаев войны;

439 – применение оружия массового уничтожения;

440 – разработка, производство, приобретение, хранение, сбыт, транспортировка оружия массового уничтожения;

441 – экоцид;

442 – геноцид.

Добавим, что в настоящее время осужденные не могут быть мобилизованными в армию, даже если они этого желают.

Стоит отметить, что Минобороны уже опубликовало видео с разъяснением нового законопроекта. Теперь призывной возраст снижается с 27 до 25 лет. Также одна из главных новаций обновленного законопроекта о мобилизации - наложение ограничений на уклоняющихся через суд, если гражданин добровольно в течение 10 дней со дня вручения не исполнил обязанности или не явился в ТЦК. Более подробно о том, что изменилось в данном документе, читайте в документе OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, согласно которым в ближайший месяц в армию могут призвать мужчин призывного возраста, у которых нет отсрочки и способны выполнять военную обязанность. Запас военнообязанных делится на две категории в зависимости от наличия военной специальности и на разряды по возрасту.

Представитель Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец сообщил, что с помощью новой системы рекрутинга в ВСУ с осени 2023 уже десятки тысяч украинцев и украинок подали свои резюме на вакансии в украинской армии. Главный результат этого нововведения – в ВСУ приходят действительно мотивированные люди, которые будут служить там, где хотят.

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