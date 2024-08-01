Мобилизация в обход ТЦК: в Генштабе пообещали изменения, которые нивелируют риски быть призванными в воинские части не по собственному выбору

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассмотрел предложения об изменениях в порядке проведения призыва во время общей мобилизации. В частности, предлагается предоставить командирам воинских частей возможность собственноручно призывать военнообязанных, изъявивших желание служить в их частях.

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Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. В командовании подчеркнули, что таким образом призыв военнообязанных можно будет проводить без участия территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В Генштабе отметили, что введение этих изменений позволит упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации. Также это предоставит командирам воинских частей возможность подобрать и призвать на военную службу личный состав, мотивированный для защиты Украины.

В свою очередь военнообязанные смогут выбрать вакантные должности, имеющиеся в воинских частях, в том числе по смежной гражданской специальности или навыкам.

"Это может нивелировать риски для граждан быть призванными через ТЦК и СП в другие воинские части не по собственному выбору", – считают в Генштабе.

Кто именно предоставил указанное предложение и когда ждать его воплощения, в командовании не комментируют.

В настоящее время действует другой механизм мобилизации на избранные военные должности. Сначала украинцы должны найти информацию о вакантных должностях в ВСУ, затем получить согласие (в письменной форме) от командира избранной воинской части, а дальше с этим согласием обратиться в ТЦК.

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