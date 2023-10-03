Мобилизация в октябре: куда направят служить ограниченно пригодных и каков порядок прохождения ВЛК
В конце августа 2023 в Украине изменили перечень болезней для оценки пригодности к военной службе и службы в военном резерве. Приказом №490 увеличено количество болезней, при наличии которых гражданина признают ограниченно пригодным.
OBOZREVATEL разбирался, куда направят служить ограниченно пригодным и каков порядок прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК).
Мобилизация ограниченно годных во время военного положения по решению ВЛК вполне законна. По правилам врачи ВЛК должны указывать в решение об ограниченной пригодности, где можно и где нельзя служить мужчине с этими болезнями.
Такое решение должно приниматься с учетом:
военной специальности;
занимаемой должности;
возраста;
фактически выполняемой работы;
приспособленности к работе такого мужчины.
Ограничено пригодных запрещено законом направлять на службу в:
десантно-штурмовые войска;
плавсостав;
морскую пехоту;
в спецсооружения (за исключением подразделений обеспечения).
Военнообязанные, которых признали ограниченно пригодными, могут направить на службу в:
частях (подразделениях) обеспечения;
ТЦК;
учреждениях, организациях;
учебных заведениях.
Порядок прохождения ВЛК в октябре 2023 г.
Все военнообязанные мужчины, которые получат повестки об уточнении данных, должны явиться в ТЦК, если у них нет уважительных причин этого не делать. При уточнении данных выясняется, есть ли у человека отсрочка от мобилизации. Если она есть, то направлять таких людей на ВЛК и мобилизовать запрещено законом.
Если отсрочки нет, мужчин отправляют на ВЛК, где определяется уровень годности военной службы.
С начала прохождения ВЛК врачи направляют военнообязанного на следующие анализы:
общий анализ крови и исследование мочи;
определение группы крови и резус-принадлежности;
рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;
электрокардиографию (ЭКГ);
серологический анализ крови на: антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), антиген к вирусу гепатита "В" (HBsAg), антитела к вирусу гепатита "С" (anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RW);
исследование крови или УЗИ если есть хронические заболевания.
Перед визитом к врачам ВЛК нужно посетить нарколога и венерический диспансер и предъявить в ТЦК выводы, что мужчина не состоит на учете и не имеет венерических заболеваний.
Также ТЦК имеет право запросить у Нацполиции данные о судимости военнообязанного, которые предоставляются в течение 10 дней.
Во время прохождения ВЛК военнообязанный осматривается:
терапевтом;
хирургом;
невропатологом;
психиатром;
окулистом;
оториноларингологом;
стоматологом;
дерматологом;
Если есть болезни, где профильный врач другой – человека направляют к нему.
Если подозрение на хронические или тяжелые болезни, согласно приказу № 490 проводится дообследование. После этого принимается решение о пригодности к военной службе.
Как сообщал OBOZREVATEL, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец предложил СНБО убрать формулировку "ограниченно пригодный". По его мнению, гражданин Украины должен быть либо годным к исполнению военной службы, либо непригодным.
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