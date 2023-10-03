Мобилизация в октябре: куда направят служить ограниченно пригодных и каков порядок прохождения ВЛК

В конце августа 2023 в Украине изменили перечень болезней для оценки пригодности к военной службе и службы в военном резерве. Приказом №490 увеличено количество болезней, при наличии которых гражданина признают ограниченно пригодным.

OBOZREVATEL разбирался, куда направят служить ограниченно пригодным и каков порядок прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Мобилизация ограниченно годных во время военного положения по решению ВЛК вполне законна. По правилам врачи ВЛК должны указывать в решение об ограниченной пригодности, где можно и где нельзя служить мужчине с этими болезнями.

Такое решение должно приниматься с учетом:

военной специальности;

занимаемой должности;

возраста;

фактически выполняемой работы;

приспособленности к работе такого мужчины.

Ограничено пригодных запрещено законом направлять на службу в:

десантно-штурмовые войска;

плавсостав;

морскую пехоту;

в спецсооружения (за исключением подразделений обеспечения).

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Военнообязанные, которых признали ограниченно пригодными, могут направить на службу в:

частях (подразделениях) обеспечения;

ТЦК;

учреждениях, организациях;

учебных заведениях.

Порядок прохождения ВЛК в октябре 2023 г.

Все военнообязанные мужчины, которые получат повестки об уточнении данных, должны явиться в ТЦК, если у них нет уважительных причин этого не делать. При уточнении данных выясняется, есть ли у человека отсрочка от мобилизации. Если она есть, то направлять таких людей на ВЛК и мобилизовать запрещено законом.

Если отсрочки нет, мужчин отправляют на ВЛК, где определяется уровень годности военной службы.

С начала прохождения ВЛК врачи направляют военнообязанного на следующие анализы:

общий анализ крови и исследование мочи;

определение группы крови и резус-принадлежности;

рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;

электрокардиографию (ЭКГ);

серологический анализ крови на: антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), антиген к вирусу гепатита "В" (HBsAg), антитела к вирусу гепатита "С" (anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RW);

исследование крови или УЗИ если есть хронические заболевания.

Перед визитом к врачам ВЛК нужно посетить нарколога и венерический диспансер и предъявить в ТЦК выводы, что мужчина не состоит на учете и не имеет венерических заболеваний.

Также ТЦК имеет право запросить у Нацполиции данные о судимости военнообязанного, которые предоставляются в течение 10 дней.

Во время прохождения ВЛК военнообязанный осматривается:

терапевтом;

хирургом;

невропатологом;

психиатром;

окулистом;

оториноларингологом;

стоматологом;

дерматологом;

Если есть болезни, где профильный врач другой – человека направляют к нему.

Если подозрение на хронические или тяжелые болезни, согласно приказу № 490 проводится дообследование. После этого принимается решение о пригодности к военной службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец предложил СНБО убрать формулировку "ограниченно пригодный". По его мнению, гражданин Украины должен быть либо годным к исполнению военной службы, либо непригодным.

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