Мобилизация в Украине: какие документы нужны для обновления данных в ТЦК или ЦНАП

В Украине военнообязанные граждане, призывники и резервисты до 16 августа должны обновить свои персональные данные, что установлено законом о мобилизации. Сделать это можно в ТЦК, в центре предоставления административных услуг (ЦНАП) или в электронном кабинете призывника.

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Чтобы данные обновились правильно, необходимо предоставить соответствующие документы. Какие именно и на что следует обратить особое внимание, рассказал адвокат Андрей Карпенко.

По его словам, для обновления данных в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки или ЦНАПе военнообязанные мужчины должны предъявить:

– паспорт гражданина Украины;

– идентификационный код;

– военный билет или временное удостоверение;

– медицинские документы;

– справку об образовании;

– водительское удостоверение необходимо только в случае службы водителем.

Если гражданин имеет право на отсрочку от мобилизации, нужно также показать документы, подтверждающие этот факт.

При этом обновить данные можно самостоятельно через электронный кабинет призывника в мобильном приложении "Резерв+". При заполнении информации нужно правильно ввести:

– фактический адрес проживания;

– номера действительных средств связи (номер мобильного телефона);

– адрес электронной почты (при наличии).

Адвокат напомнил, что в Украине все военнообязанные, призывники и резервисты в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить данные до 16 июля (норма законопроекта №10449, который вступил в силу 18 мая).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине через "Резерв+" обновили данные уже 1,7 млн граждан. Также в приложении Минобороны сгенерировали документы 713 тыс. украинцев.

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