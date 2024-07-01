Мобилизация в Украине: кого могут призвать на военную службу в июле

Военное положение в Украине продлили до 11 августа 2024 года. Кроме того, в государстве продолжается всеобщая мобилизация.

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По новому закону с 18 мая действуют усиленные меры призыва. OBOZ.UA напоминает правила, по которым военнообязанным мужчинам предоставляется отсрочка от мобилизации с 1 июля.

По новому закону до 16 июля необходимо обновить военно-учетные данные. Стоит также добавить, что уже с завтрашнего дня некоторые категории мужчин потеряют право на отсрочку от мобилизации и теперь могут быть призваны на службу.

Перечень военнообязанных граждан, от 18 мая 2024 года не подлежат призыву, указанный в ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Отсрочка от мобилизации в 2024 году не предоставляется следующим категориям граждан:

– Студенты и аспиранты заочной или вечерней формы, получающие второе, третье высшее образование.

– лица, работающие на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны.

– Лица, имеющие статус "ограниченно пригодный".

– Мужчины, которые во время повторной ВЛК были признаны здоровыми.

Такие категории граждан имеют право на отсрочку по новому законодательству :

– Лица с инвалидностью всех групп, если у них есть подтверждение от ВЛК (с обязательством повторно пройти медкомиссию за 6-12 месяцев).

– Лица, которые были в плену (но они могут служить в Силах обороны по собственному желанию).

– Родители троих и более детей младше 18 лет, если у них нет задолженности по алиментам.

– Родители, названные родители и опекуны ребенка с инвалидностью.

– Родители – усыновители детей сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

– Родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

– Родители несовершеннолетнего ребенка, если второй родитель проходит военную службу.

– Матери-одиночки и родители-одиночки.

– Ученые и учителя, преподаватели, работающие по меньшей мере на 0,75 ставки.

– Опекуны людей, признанных недееспособными (должно быть решение суда).

– Лица, которые содержат родителей с инвалидностью I или II группы и не имеют трудоспособной жены (супруга).

– Внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все более близкие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (однако отсрочку получит только один внук).

– Военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.

– Усыновители детей сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, вступивший в силу 18 мая закон о мобилизации выполнил свою основную миссию – аудит военнообязанных граждан. Свои военно-учетные данные обновили уже 2,37 млн человек, сказал депутат и член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Ранее заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что привлечь человека к ответственности за необновление военно-учетных данных можно лишь в том случае, если он вообще не обновлял свои данные в каком-либо из реестров, работающих в Украине. Проверить это должен работник ТЦК.

Напомним, что в Украине за отказ от повестки или неявку за ней в ТЦК установлены более строгие штрафы. Во время военного положения заплатить за такие действия придется от 17000 до 25500 грн вместо 510-850 грн, как это было раньше.

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