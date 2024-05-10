Мобилизация в Украине: кто имеет право на освобождение по уходу за больным ребенком

Украинские военнослужащие имеют право получить новый вид временного освобождения от исполнения своих служебных обязанностей. Они могут покинуть службу по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет, однако не более чем на 14 календарных дней.

Это предусмотрено изменениями в Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", которые вступили в силу 3 мая. Об этом сообщает правозащитный центр для военных "Принцип".

Такое освобождение на период не более 14 календарных дней предоставляет командование воинской части. Для того, чтобы подтвердить необходимость освобождения по этим обстоятельствам, нужно предоставить медицинский документ из больницы, в котором указано, что ребенок военнослужащего нуждается в стационарном лечении.

Добавим, что в этом пункте Закона речь идет о военнослужащих-женщинах – они "пользуются всеми льготами, предусмотренными законодательством по вопросам социальной защиты женщин, охраны материнства и детства". Также эти льготы распространяются на родителей из числа военнослужащих, воспитывающих детей без матери (в случае ее смерти, лишения родительских прав, на время пребывания в лечебном учреждении здравоохранения и других случаях отсутствия материнской заботы о детях).

Отмечается, что такие военнослужащие освобождаются от выполнения служебных обязанностей с сохранением денежного обеспечения на весь период ухода за больным ребенком.

"Обратите внимание, что это не вид отпуска, а временное освобождение от службы. А значит нет ограничений в том, сколько раз в год вы можете его получить. Если есть основания – обязательно должно предоставляться. Вы также должны получать ваше денежное обеспечение весь период ухода за ребенком", – отмечает "Принцип".

Как сообщал OBOZ.UA, во время военного положения и мобилизации в Украине определенные группы работников имеют возможность получить бронь на работе и отсрочку от призыва в армию. Недавно Кабинет министров Украины принял некоторые изменения в порядок бронирования работников на предприятиях.

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