Мобилизовали посреди улицы во Львове: в Харьковской области погиб директор Минского музея Виталий Крутый. Фото

На фронте погиб известный эксперт по историко-культурному наследию Виталий Крутый, возглавлявший краеведческий музей в городе Мены Черниговской области. Музейщика мобилизовали в ряды пограничных войск менее полугода назад, фактически похитив его посреди белого дня.

Погиб Виталий Крутый 12 мая во время выполнения боевого задания вблизи Металловки Харьковской области. Об этом сообщил Менский городской совет.

О гибели ученого сообщил также парламентский Комитет гуманитарной и информационной политики.

"Непоправимая потеря и горе для матери, для Менщины, для туристического, музейного сообщества Черниговщины… Мы все будем помнить тебя жизнерадостным, креативным, выносливым, способным на все! Ты останешься для всех нас самым крутым Героем, Виталий Крутой…" – написала в память о погибшем общественный деятель Виктория Неруш.

Директор музея мобилизовали в декабре 2023 года, когда он приехал во Львов на Международную конференцию сохранения культурного наследия. К нему подошли представители ТЦК, забрали документы и мобильный и отвезли в военкомат, а оттуда - в воинскую часть. Об этом писали тогда многие СМИ. Информацию о мобилизации Виталия Крутого дало, в частности, местное издание "Менщина".

"Я поехал на Международную конференцию сохранения культурного наследия во Львов. Поскольку поселение в гостиницу было с 12 часов, а я приехал в 7, то я просто вышел на улицу, ко мне сначала подошли двое, потом трое. Спросили документы, спросили военное удостоверение, сказали, что надо проверить, не я ли уклоняющийся.

Потом очень ласково попросили сесть к ним в машину и проехать на 15 мин. Эти 15 мин уже продолжаются более недели. Быстро забрали документы, телефон, предложили пройти медкомиссию при военкомате. В военкомате не дали возможности даже забрать вещи из гостиницы – сразу забрали в воинскую часть", – рассказывал в декабре 2023 сам Виталий Крутый.

Он пояснил, что не имеет ничего против законной мобилизации, но не может понять "этот способ хватать на улице в незнакомом городе".

Эксперт культурного фронта Елена Коцеруба в своем Facebook поделилась воспоминаниями о погибшем ученом.

По ее словам, Виталий Крутый был человеком с уникальным опытом и возможностями в таком нужном деле, как сохранение культурного наследия.

Она также отметила, что Виталий не жаловался на мобилизацию.

"Он не жаловался, только не понимал, зачем хватать на улице и обращаться как с преступником, с экспертом, который едет делиться уникальным опытом с коллегами из Украины и знакомиться с лучшим мировым опытом", - отметила Елена Коцеруба.