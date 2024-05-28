Мобилизуют только тех, кто дал согласие: Малюска рассказал, в каких войсках будут служить заключенные

Добровольно мобилизированные в ряды Вооруженных сил Украины осужденные будут служить в штурмовых подразделениях. Однако пока они не участвуют в боевых действиях.

Об этом министр юстиции Украины Денис Малюска заявил в эфире телемарафона в понедельник, 27 мая. Он отметил, что сейчас они проходят подготовку.

"По состоянию на данный момент это будут штурмовые подразделения. Это будут подразделения, которые пока состоят исключительно из отбывающих наказание. То есть это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими", – отметил глава Минюста.

При этом Малюська допустил, что в будущем осужденных могут смешивать с обычными военнослужащими. По словам министра, уже 613 заключенных вступили в ряды Вооруженных сил Украины, служат в отдельных штурмовых подразделениях, сформированных исключительно из осужденных.

Ранее министр заявлял, что условно-досрочное освобождение для мобилизации в армию в Украине уже получили около 350 заключенных. Еще около 20 тысяч человек, включая тех, кто находится в СИЗО, могут присоединиться к рядам Сил обороны.

Напомним, 24 мая 2024 года, менее чем через неделю после подписания президентом Зеленским закона о мобилизации осужденных, украинские суды начали рассматривать представление пенитенциарной службы по условно-досрочному увольнению. Уже известно о трех тысячах заключенных, изъявивших желание защищать страну, и процесс набирает обороты.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 мая 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий осужденным воевать на фронте. Российские пропагандисты взорвались сообщениями, что Украина вроде бы копирует опыт РФ.

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