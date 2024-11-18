Мог бы возразить: политолог предположила, что решение Байдена о дальнобойном оружии согласовано с Трампом

Разрешение президента США Джо Байдена на применение Украиной дальнобойного оружия по территории России, скорее всего, было согласовано с администрацией Дональда Трампа. На это указывает ряд факторов.

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Такое мнение высказала политолог-американист Александра Филиппенко в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Она указала на то, что Трамп не выступил с отрицанием такого разрешения.

По словам политолога, разрешения на использование дальнобойного оружия от Великобритании и Франции лишь подтверждают его мнение.

"В общем, все указывает на то, что это было согласовано с администрацией Дональда Трампа. Если бы вслед за разрешением Байдена не были действия со стороны Великобритании и Франции, то можно было бы предположить, что это личное решение нынешнего Белого дома. А судя по тому, что по этому разрешению, мы увидели разрешение и от Лондона, и от Парижа, я предполагаю, что это было согласовано уже и с администрацией Трампа", – сказала Филиппенко.

Эксперт также добавила, что на согласие избранного президента с таким решением указывает и назначение госсекретарем Марка Рубио – человека, высказывавшегося за самые жесткие санкции против России еще с 2014 года.

"Соответственно, Россия должна это понимать, Россия должна это знать, что это не просто решение нынешней администрации, волюнтаристское решение, которое впоследствии может быть отменено администрацией Трампа. Вероятно, это общее решение. Тем более, что встреча в Белом доме, как мы видели , встреча Байдена и Трампа прошла в лучших традициях, скажем, мягкой передачи власти. Встреча у камина, дружеские рукопожатия, словно оставили все разногласия позади. То есть, они точно обсуждали удары дальнобойным оружием по территории России", – считает политолог.

Но главное, будь Трамп против, то он мог бы уже выступить с заявлением о том, что отменит это решение, как только официально вступит в должность, подчеркнула Филипенко.

"Но пока Трамп молчит... показательно", – отметила эксперт.

Политолог также обратила внимание на то, что статья New York Times, в которой, собственно, и речь шла о разрешении Трампа, цитирует представителей республиканской партии.

"И мне кажется, это совсем не случайно они делают... Мне кажется, это подтверждение того, что на самом деле это решение республиканской партии тоже и тех политиков, которые являются представителями партии фактически Дональда Трампа. Поэтому это, по моему мнению, важный момент , что это не просто решение нынешнего Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, издание New York Times со ссылкой на официальных лиц США сообщило, что президент США Джо Байден дал разрешение Украине избивать вглубь России. Теперь ВСУ могут атаковать агрессора ракетами ATACMS.