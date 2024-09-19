'Могли бы отложить это на 20 лет': глава МИД Польши предложил передать Крым под мандат ООН для подготовки 'честного референдума'

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил временно оккупированный Россией украинский полуостров Крым передать под мандат ООН. Это якобы нужно для подготовки, в его понимании, честного референдума.

Он говорит, что Крымский полуостров имеет ключевое значение, если будут обсуждаться условия мира между Украиной и Россией. Такое личное мнение глава польского МИД высказал на 20-й ежегодной встрече YES в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Крым символически важен для России и особенно для Путина, но стратегически важен для Украины. Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма", – заявил Сикорский.

Он считает, что если обе страны захотят, то в этом вопросе "можно было бы найти решение". В частности, по его словам, можно было передать Крым под мандат ООН с миссией по "подготовке честного референдума".

"После проверки того, кто являются законными жителями, и так далее... И мы могли бы отложить это на 20 лет", – озвучил один из вариантов министр иностранных дел Польши.

Видео дня

В то же время он также выразил мнение, что это была большая ошибка Запада, в частности американцев, сказать украинцам, чтобы они не воевали в Крыму.

"Если бы украинцы воевали в Крыму, пусть даже символично, он (Путин. – Ред.), возможно, не решился бы на Донбасс", – объяснил свою позицию Сикорский.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о непреклонности поддержки Анкарой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Он также отметил, что возвращение Киеву контроля над Крымом является требованием международного права.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!