Могут ли мобилизовать больных туберкулезом и гепатитом во время военного положения: разъяснение

В Украине до 15 ноября продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которых военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать в армию. Служить могут только пригодные по состоянию здоровья украинцы.

Недавно Министерство обороны Украины утвердило новое Расписание болезней, согласно которому оценивается пригодность человека к службе. Теперь попасть в армию могут люди, которые болели туберкулезом и гепатитом. Об этом ТСН рассказала юрист коммунального некоммерческого предприятия Деснянского района Киева "Консультативно-диагностический центр" Татьяна Шевченко.

По ее словам, мобилизации подлежат люди, которые в прошлом болели туберкулезом, но полностью побороли недуг. Юрист объяснила, что, если туберкулез был клинически вылечен, такой человек не несет угрозы для окружающих.

Кроме того, юрист отметила, что такое человек может проходить военную службу без ущерба для собственного здоровья.

Также Шевченко рассказала, что теперь мобилизации подлежат люди, которые болеют гепатитом. Однако в этом случае все зависит от того, как протекает заболевание.

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Если речь идет о вирусном гепатите с незначительным нарушением функций, то следует обращать внимание на распределение гепатитов – А, В, С, D и Е. Юрист добавила, что каждый диагноз изучается индивидуально во время прохождения военно-врачебной комиссии.

Напомним, некоторые военнообязанные могут быть мобилизованы только по их согласию и только по месту жительства. К таким категория относятся лица с инвалидностью и граждане, имеющие право на отсрочку по семейным обстоятельствам.

Ранее сообщалось, что 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 августа "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины". В Министерстве здравоохранения сейчас работают над его исполнением.

Как сообщал OBOZREVATEL, решение Совета национальной безопасности и обороны о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины существенно снизит коррупционные риски и полностью цифровизирует процедуру для дальнейшего контроля.

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