Могут ли мобилизовать многодетных родителей: подробное разъяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на службу. Но по закону целый некоторые категории граждан имеют право на освобождение от мобилизации, среди которых есть, в частности, многодетные родители.

Однако свое право на освобождение от военной службы такие лица должны подтвердить документами. OBOZ.UA выяснил, кто из многодетных родителей имеет право на отсрочку и что изменилось с принятием нового закона.

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву на военную службу не подлежат граждане Украины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. При этом закон позволяет таким людям быть призваным на службу по собственному желанию и решению военно-врачебной комиссии.

Стоит отметить, что после вступления в силу нового закона о мобилизации, условия для отсрочки многодетным родителям изменились. В частности, многодетные граждане, имеющие задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца, будут лишены права на отсрочку от мобилизации.

Тем многодетным лицам, которые имеют право на отсрочку, необходимо предоставить в территориальные центры комплектования соответствующие документы, а именно удостоверение многодетной семьи. Такой документ можно получить в структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения в местных администрациях, в исполнительных органах городских советов городов областного значения, сельских поселковых, городских советов объединенных территориальных громадах или же в Центре предоставления административных услуг.

Напомним, в Украине существенно усилили наказание за нарушение правил военного учета. Теперь административная ответственность будет угрожать всем военнообязанным гражданам, которые в установленный законом срок не обновят свои персональные данные в ТЦК, ЦНАПе или приложении "Резерв+".

Ранее сообщалось, что после вступления 18 мая в силу закона о мобилизации в Украине действуют немного иные правила получения военнообязанными отсрочки от службы. К примеру, право на нее потеряли некоторые студенты, а также те мужчины, которые считались ограниченно пригодными, ведь такого понятия больше нет.

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