Могут ли мобилизовать с III группой инвалидности в случае принятия нового закона и как будут наказывать за игнорирование повестки: объяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения действуют режимы военного положения и всеобщей мобилизации. На днях Кабинет министров внес в Верховную Раду обновленный законопроект №10449 об изменениях в мобилизационном процессе.

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В нем, в частности, были учтены и замечания относительно мобилизации лиц с III группой инвалидности, о чем говорилось в первой версии документа №10378. Будет ли у таких граждан отсрочка в случае принятия нынешнего варианта закона и что будет угрожать за игнорирование повестки, читайте в материале OBOZ.UA.

Будут ли мобилизовать лиц с III группой инвалидностью

В обновленном законопроекте указано, что под мобилизацию не будут подпадать следующие категории граждан:

– лица с инвалидностью,

– лица, которые согласно заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) временно непригодны для службы в армии на период от 6 до 12 месяцев (с последующим пересмотром ВВК).

Лица с инвалидностью II и III групп должны будут пройти переосмотр относительно пригодности для прохождения военной службы. Исключение – те, кто получил группу инвалидности вследствие защиты страны. В то же время люди с инвалидностью будуть иметь право на прохождение службы по контракту.

Кроме того, в проекте закона также говорится об обтмене заключения по ограниченной пригодности к службе в войске. Поэтому граждане, имеющие сегодня такую степень пригодности, должны будут пройти переосмотр в случае принятия нынешней версии закона.

Как будут наказывать за игнорирование повестки

В знопроекте №10449 предусмотрено наказание за неявку по повестке. Если военнообязанный добровольно в течение десяти дней со дня вручения повестки не явился в ТЦК и СП или зарубежное дипломатическое учреждение Украины (если находится за границей), ему грозят следующие ограничения:

– в праве на выезд за пределы Украины,

– в праве вождения транспортного средства,

– арест на средства и другие ценности в банках и других депозитарных учреждениях – исключительно по решению суда.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 января 2024 года Кабмин утвердил новый вариант законопроекта о мобилизации и направил его на рассмотрение парламента. В документе предусматривается ряд изменений, в частности, наказание за уклонение. Также правительство предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.

Обновленный законопроект также предлагает обязать некоторых граждан повторно пройти ВЛК и сужает круг лиц, имеющих право на отсрочку. Изменения касаются, в частности, и многодетных родителей, и самостоятельно воспитывающих несовершеннолетнего ребенка.

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