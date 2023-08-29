Могут ли мобилизовать снятых с военного учета мужчин во время военного положения в Украине: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая была начата из-за широкомасштабного вторжения России. Под нее подпадают все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые способны выполнять свой военный долг.

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Но некоторые мужчины могут быть сняты с военного учета. Это регулируется Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

По закону есть два понятия – "снятие с военного учета" и "исключение с военного учета".

"Снятие с военного учета" означает, что человек сменил место жительства и ему нужно стать на военный учет по новому месту жительства.

А в категорию "исключено из военного учета" входят:

Военнообязанные, призванные или принятые на военную службу.

Проходят военную службу в высших учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования.

Признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением из военного учета.

Достигли предельный возраст пребывания в запасе.

Аннулировали гражданство Украины.

Были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Направлены для отбывания наказания в учреждения выполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Умершие или признанные в установленном законом порядке без вести пропавшими или объявленные умершими.

Для исключения из военного учета претендент должен обратиться с заявлением в местный территориальный центр комплектования и социальной поддержки, предоставить паспорт, военный билет и документ, подтверждающий основание для исключения из военного учета (например, заключение ВЛК).

После этого комиссия ТЦК должна принять положительное или отрицательное решение. Если лицо не согласна с ним, может обжаловать его в административном суде. Исключение из военного учета лиц, которые по решению суда признаны недееспособными, осужденных к лишению свободы, осуществляется без их личного присутствия (это же правило касается пропавших без вести).

При этом исключенные из военного учета по состоянию здоровья могут получить повестку для уточнения данных и прохождения ВЛК. Если они будут признаны пригодными или ограниченно пригодными, их могут снова поставить на военный учет и мобилизовать.

Также вернуть на военный учет и призвать на службу могут тех, кто в свое время потерял гражданство Украины, а затем снова его приобрел и не имеет оснований для отсрочки.

Кроме того, офицеры, которые из-за достижения предельного возраста исключены из военного учета, имеют право стать на него добровольно.

Напомним, в рядах ВСУ сейчас достаточно много людей с группами инвалидности, которые не пригодны для службы. Правозащитники называют таких граждан ошибочно мобилизованными и говорят, что в Украине нет механизма их увольнения из войска.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине определены 13 категорий граждан, которых могут мобилизовать только добровольно. Накануне президент подписал законы о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации, этой осенью вручать повестки об уточнении данных будут двум категориям военнообязанных мужчин.

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