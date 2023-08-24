Могут ли мобилизовать студентов во время военного положения в Украине: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать на службу. Однако целому ряду граждан предоставляется законная отсрочка, в том числе, студентам.

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Но в некоторых случая студент может потерять право на отсрочку и быть призван в ряды ВСУ. Об этом рассказала адвокат Мария Левченко.

По словам правозащитницы, студент теряет право на отсрочку от мобилизации только в том случае, если он решил стать добровольцем. Для этого военнообязанный должен написать заявление о том, что он добровольно хочет начать службу.

Кроме того, студент может напрямую обратиться в воинскую часть с просьбой принять его на службу. Адвокат добавила, что сразу без дополнительного заявления самого студента Территориальный центр комплектования или воинская часть направляет в вузы уведомление о том, что студент зачислен на военную службу. При этом она уточнила, что в таком случае студенту предоставляется академический отпуск.

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", студенты, которые получают образование на дневной или дуальной форме обучения, не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации. При этом студенты заочной формы обучения могут быть мобилизованы.

Кроме того, совершеннолетние студенты иностранных вузов, которые приедут в Украину, потом не смогут пересечь границу, если они военнообязанные.

Ранее сообщалось, что с середины осени у территориальных центров комплектования возрастет уровень цифровизации. Для ТЦК откроются реестры МВД, ГПСУ, МИДа и других учреждений. Такое заявление сделал министр обороны Алексей Резников на Международном ветеранском форуме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят разрешить коммунальщикам вручать повестки. Этот документ предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, не желающих воевать, привлекать к работе на экономику государства.

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