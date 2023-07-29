Могут ли мобилизовать в Украине мужчину, мать которого имеет инвалидность: подробное разъяснение

Военнообязанный мужчина от 18 до 60 лет не подлежит мобилизации в случае, если один из родителей такого мужчины имеет инвалидность I или II группы. Однако только в случае, если в семье нет других трудоспособных лиц, которые обязаны содержать человека с инвалидностью.

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По закону обязанность содержать нетрудоспособных родителей с инвалидностью на их взрослых детей. Детали рассказали адвокаты Ирина и Владислав Леоновы на портале b2bconsult.

Юристы отметили, что согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, имеющие одного из своих родителей из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, однако только при условии, что в семье нет других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать.

"Обязанность содержать нетрудоспособное лицо или лицо с инвалидностью из числа ближайших родственников возлагается на детей, на второго супруга лица с инвалидностью и на его родителей", – говорится в разъяснении.

Часть 1 статьи 202 Семейного кодекса Украины возлагает обязанность содержать нетрудоспособных родителей, нуждающихся в материальной помощи, на их взрослых детей.

Согласно статье 75 Семейного кодекса Украины, право на содержание имеет тот из супругов, который является нетрудоспособным и нуждается в материальной помощи, при условии, что второй из супругов может оказывать материальную помощь.

Согласно части первой статьи 198 Семейного кодекса Украины родители обязаны содержать своих совершеннолетних нетрудоспособных дочь, сына, нуждающихся в материальной помощи.

Если у военнообязанного мужчины есть родитель с инвалидностью, он имеет право на отсрочку в случае, если рядом больше нет никого из трудоспособных лиц, которые могли бы взять на себя содержание такого человека. То есть, у мужчины нет взрослого брата или сестры, а второй родитель вышел на пенсию или имеет инвалидность любой группы.

"Если военнообязанный является единственным трудоспособным лицом, которое по закону обязано содержать мать, то он будет иметь право на отсрочку", – говорится в разъяснении.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, кто может получить отсрочку от мобилизации в Украине по состоянию здоровья и сколько она будет действовать.

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