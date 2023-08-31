Могут ли мобилизовать в ВСУ одновременно 300 тыс. человек и кто рискует потерять бронь: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако наша армия не нуждается в одновременном наборе в армию 300 тысяч человек. Два месяца в стране реализуется новый утвержденный план по этому процессу.

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Об этом в интервью NV рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что планы, предоставляемые военными для своих нужд, выполняются.

Об особенностях процесса мобилизации

"У нас нет такого, что это какой-то процесс [мобилизации], о котором надо так громко всем рассказывать. Есть ли какие-то проблемы? Ну, да, конечно, есть, как у любого дела. Но это не максимально критично", – отметил Данилов.

Он отметил, что два месяца военные обращаются, чтобы провести соответствующие процедуры через заседание Совбеза для того, чтобы процесс продолжался. Но потребности в один момент набирать 300 тыс. человек в армию, по словам Данилова, нет.

Он также добавил, что учащение случаев разоблачения военкомов на взяточничестве никак не повлияло на количество мобилизованных. Также часто на фронт возвращаются люди, получившие тяжелые ранения, лишившиеся части тела.

Кто рискует потерять бронь

Согласно постановлению Кабинета министров № 76, работники предприятий, имеющих особое значение для экономики во время войны, могут получить отсрочку от мобилизации, однако могут ее и потерять. Бронь отменяется прежде всего по истечении срока ее действия. Кроме того, военнообязанные рискуют потерять отсрочку и быть мобилизованными при следующих условиях:

– предприятие завершило мобилизационное задание или отменило его;

– предприятие завершило работы и предоставление услуг для обеспечения потребностей ВСУ или других воинских формирований;

– уполномоченный орган лишил предприятие статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

– предприятие ликвидировано;

– военнообязанный уволен с предприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Народный депутат Федор Вениславский заявил, что мобилизационные процессы в нашей стране – плановые, предпосылок для увеличения количества военнообязанных сейчас нет.

– Президент Зеленский 30 августа провел заседание СНБО по деятельности военно-врачебных комиссий. На заседании говорилось об итогах проверки всей системы ВЛК по стране.

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