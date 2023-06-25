Могут ли мужчинам в Украине вручать повестки через родственников: юрист объяснил нюансы закона

Из-за полномасштабной войны, которую начала Россия против нашего государства, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Так, во время мобилизации повестки военнообязанным мужчинам могут быть вручены в любом месте, в том числе на улице, гостинице, торговом центре.

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Однако важным условием является личное получение мужчиной такого документа и подпись после получения. О том, можно ли вручить повестку военнообязанному через родственников, рассказал юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич,сообщает РБК-Украина.

Законодательством не предусмотрено вручение повесток военнообязанным через их родственников. В частности, в законодательстве, касающемся обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации, есть четкие требования по форме повестки, места вручения и лиц, имеющих право их вручать, рассказал юрист.

"Постановлением Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" № 1487 от 30 декабря 2022 года определен перечень уполномоченных лиц, которые могут вручить повестку. связанные такие обязанности по вручению не возлагаются", – отметил специалист.

При этом для призывников существуют определенные требования. Независимо от того, была ли получена повестка, военнообязанный должен явиться к призывному участку в течение десяти дней с момента начала соответствующего очередного призыва на военную службу. Это важное условие, на которое необходимо обратить внимание.

"Законодателем были приняты изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", согласно которым во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится", – заключает Антон Маринич.

Напомним, что мужчины, подлежащие мобилизации в Украине, не смогут работать охранниками. Соответствующее постановление Кабинета Министров Украины вступило в силу с 21 июня.

Ранее сообщалось, могут ли вручить повестку студенту на каникулах или в академическом отпуске. Так, юрист отметил, что условием получения отсрочки от мобилизации есть только уровень и форма получения образования.