Могут ли военнообязанных украинцев принудительно вернуть из-за границы: в Раде ответили

Большинство украинских мужчин находятся в государствах Европейского Союза на законных основаниях, потому они не подлежат экстрадиции. В целом на повестке дня сейчас не стоит вопрос принудительного возвращения военнообязанных в Украину.

Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в комментарии Укринформу. Он отметил, что не видит возможности принудительно возвращать мужчин из-за границы.

"Мне кажется, это невозможно в принципе", – подчеркнул Мережко.

Глава парламентского комитета отметил, что некоторые представители стран Евросоюза не исключали возможность разработки механизма возвращения военнообязанных украинцев домой. Однако речь не шла о том, что украинских граждан будут силой возвращать назад.

По словам нардепа, большинство украинских мужчин, которые находятся в Европе, выехали до полномасштабного вторжения России или имеют законные основания быть в том или ином государстве. То есть, они не являются преступниками и не подлежат экстрадиции.

Мережко подчеркнул, что власть обратилась с призывом к мужчинам призывного возраста возвращаться и помогать защищать страну. Однако возвращение украинцев домой – это, как считает нардеп, вопрос морали.

"А повлиять на них какими-либо правовыми средствами я не вижу возможности. Могу утверждать, что сейчас на уровне межпарламентской дипломатии такой вопрос не стоит на повестке дня", – резюмировал Мережко.

Ранее сообщалось, что согласно недавнему опросу, около 6,5 млн украинцев сейчас находятся за границей. При этом около половины (44%) беженцев не следят за новостями из Украины. Также половина опрошенных сказали, что не рассчитывают на возвращение домой в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанные мужчины, снятые с военного учета из-за выезда за границу сроком более 3 месяцев, должны лично вернуться в Украину и прийти в ТЦК для постановки на военный учет. Это нужно сделать до 16 июня.

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