'Могут прятаться где угодно, но свой боеприпас получат': защитники Украины показали, как уничтожают оккупантов. Видео

Украинские защитники показали, как уничтожают оккупантов. Сокрушительные удары бойцы 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" наносят по врагу с помощью FPV-дронов.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовал министр внутренних дел Игорь Клименко. "Оккупанты могут прятаться где угодно, но свой боеприпас сверху непременно получат", – отметил он.

На видео бойцы 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" демонстрируют мастерские попадания по противнику.

В пресс-службе бригады уточнили, что охота на оккупантов продолжается, и наши пилоты достигли значительных успехов на Харьковщине.

За последнюю неделю было уничтожено:

11 русских солдат;

грузовой автомобиль Урал-4320;

минометный расчет

Напомним, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1170 человек в сутки. Также украинские воины обезвредили 202 единицы вражеской техники и вооружений, а именно четыре танка, 27 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 52 БпЛА оперативно-тактического уровня, три крылатых ракеты, 54 автомобиля и четыре единицы специальной техники. .