Могут штурмовать каждый день: в ВСУ рассказали, как РФ уничтожает свои резервы на Времевском направлении

На Времевском направлении войска страны-агрессора РФ регулярно исчерпывают свои резервы в попытках продвинуться ближе к позициям Сил обороны Украины. После таких штурмов врагу нужно несколько дней, чтобы накопить живую силу.

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Восполнив потери, россияне начинают новую волну атак. Об этом в эфире "Суспільне Новини" рассказал начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Богдан Петренко.

По его словам, ситуация на Времевском направлении тяжелая, так как враг не оставляет попыток продвинуться вперед. Оккупанты пытаются разрушить те здания, которые сейчас находятся под контролем Украины.

"Есть вариант, когда они пытаются запрыгнуть легким транспортом, на мотоциклах или автомобилях и, конечно, иногда они заходят с помощью легкой бронированной или тяжелой бронированной техники", – сказал Петренко.

В течение определенного времени захватчики могут проводить штурмы каждый день, однако впоследствии они выдыхаются, после чего количество штурмов уменьшается в течение 3-4 дней.

"Это говорит о том, что враг уничтожается. Враг те резервы, которые были привлечены, они были уничтожены, и соответственно происходит накопление резервов", – отметил военный.

Он также сообщил, что российские войска пытаются перерезать каналы логистики и поставки наших Сил обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал о том, что в течение 5 декабря войска РФ совершили максимальное за неделю количество атак на Времевском направлении. Россияне штурмовали позиции ВСУ почти 40 раз за сутки.

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