'Могут создать коалицию': военный обозреватель оценил реальность отправки войск НАТО в Украину

Хотя страны-члены НАТО договорились создать миссию Альянса в Украине, речь об отправке натовских войск в нашу страну не идет. Это могут сделать отдельные государства, но весь Альянс не примет такое решение, считает военный обозреватель Денис Попович.

Озвученная ранее договоренность о создании миссии НАТО в Украине, это только в широком смысле поддержка Альянса, отметил эксперт. Своими мыслями на этот счет Денис Попович поделился с OBOZ.UA.

"Альянс как организация вряд ли примет решение об отправке войск на территорию Украины. Какие-то отдельные страны-члены Альянса – возможно. В частности, Франция, она об этом говорит, возможно, Чехия, возможно, страны Балтии. Сегодня мы услышали, что Норвегия не исключает такую возможность. То есть, отдельные страны-члены Альянса могут направиться войска в Украину" – подчеркнул военный обозреватель.

Однако для этого – если решение об отправке своих войск в Украину будет принято – будет создана отдельная коалиция.

Упомянутая же миссия Альянса в Украине рассчитана на другое. Ее задача – координировать "существенное расширение сотрудничества с НАТО", "оказание крупных пакетов помощи в размере около 100 миллиардов евро" и так далее.

Как сообщал OBOZ.UA, в Брюсселе завершилось двухдневное заседание министров иностранных дел стран НАТО. На встрече договорились приступить к планированию долгосрочной военной поддержки Украины. О том, как НАТО планирует изменить свой подход в помощи Украине и что может помешать такой инициативе, читайте здесь.

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